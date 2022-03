Grevesmühlen/Upahl

Die Entscheidung, dass der Großgewerbestandort an der A 20 zwischen Upahl und Grevesmühlen entwickelt werden soll, ist gefallen. Mit deutlicher Mehrheit und nach langer Debatte haben sich Grevesmühlens Stadt- und Upahls Gemeindevertreter dafür entschieden. Unter anderem wird Amazon dort ein Logistikzentrum errichten. Dennoch gibt es nach wie vor Kritik an dem Megaprojekt. Thomas Klemp, Zahnarzt aus Neu Degtow, hat seine Gedanken dazu aufgeschrieben:

„Mir schwant da was: Die Herkunft des Wortes ‚Amazone‘ erklärt man sich seit alters her mit ‚brustlos‘ und Frauen, die ihre Kinder nicht gestillt haben. Eine weitere Abstammungsinterpretation definiert sich mit dem Wort ‚brotlos‘. Als Kriegerinnen kämpften die Amazonen für alles Mögliche. Wofür kämpft Herr Bezos, der bereits das Ende seines eigenen Universums propagiert hat? Für das Prekariat? Wer wissen will, ob Amazon sich an seine Versprechen hält, sollte die Bürgermeister der Städte interviewen, in denen das Betonmonument bereits zur autarken Blase verkommen ist.

Mir scheint, dass unsere Stadtvertreter das nach eindrucksvollen bunten und langatmigen Vorträgen haben missen lassen. Obwohl einige von ihnen anfangs noch widerstanden, fielen letztlich nahezu alle auf die Knie aus genannten und auch ungenannten (?) Gründen. Courage ade. Da drängt sich mir der Spruch auf ‚Wes Brot ich ess, des Lied ich sing‘. Ich jedenfalls traue nach Churchill nur den Statistiken, die ich selbst gefälscht habe. Und an dieser Stelle kann ich mir nicht verkneifen, dass es doch schön wäre, Politiker nicht nur vor den Wahlen beim Volke Türklinken putzen zu sehn, sondern auch dazwischen. Ist das alles Volkes Wille? In der Betrachtung der Argumente schaue ich nicht nur auf die Natur, ich sehe fehlenden Wohnraum und eine sterbende Infrastruktur durch drohende Verödung der Innenstadt. Mittelständische Unternehmen verlassen die Stadt (Gerüstbau) oder ihnen droht das Aus (Tischlerei), weil innerhalb von Konflikten die richtigen Worte und Lösungen, das Miteinander für Alternativen abhandengekommen sind. Ärzte sind überfordert und finden keine Nachfolger.

Allein die Zahl der Zahnärzte hat sich in den letzten 15 Jahren halbiert. Auf einen Physiotherapeutentermin warte ich mittlerweile sechs Wochen und auch mein Handwerkerfreund vertröstet mich wochenlang wegen Arbeitskräftemangels, Nachwuchssorgen und der Bitte um Rücksichtnahme auf sein Alter. Die wirklichen Probleme vor Ort finden kein Gehör, erst recht keine Lösung, obwohl wir sie seit vielen Jahren an die kleine und große Politik herantragen. Und wenn Grevesmühlen erst einmal zu einem neuen Metropolis aufgeblasen ist und noch mehr zu einem Allerweltsblabla mutiert, wird sich diese Situation weiter verschärfen.

Seit meine Frau mich in den 80ern des letzten Jahrtausends nach Grevesmühlen lockte, fühlte ich mich wohl in dieser Ackerbürgerstadt, wo jeder jeden kennt, man sich aufrecht in die Augen schauen kann, so lange Empathie und Vertrauen ein gesellschaftliches Miteinander bestimmen. Jetzt mischt sich Trauer mit Wut, weil Flora und Fauna genauso zerstört werden wie das kleinstädtische Milieu mit gewachsenen Traditionen, Landschaften, menschlichen Verbindungen. Authentizität stirbt. Ist das noch meine Stadt, meine Heimat? Ich zweifle mehr, als mir lieb ist. Nicht mehr Piraten liegen uns künftig zu Füßen, sondern wir einem Klotz namens Amazon. Da braucht man kein Prophet zu sein: Die Geschichte wird es, sie wird euch richten. Aber vielleicht seid ihr, die ihr der Amazone die Füße küsstet, dann schon nicht mehr da …“

Von OZ