Boltengagen

Frust bei den Strandkorbvermietern in Boltenhagen, in dieser Woche haben sie eine erneute Aufforderung erhalten, ihre Holzhütten abzureißen. Eine erneute Terminverschiebung für den Abriss hat das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) abgelehnt. „Das Amt hat uns mitgeteilt, dass es in dieser Angelegenheit keinen Gesprächsbedarf mehr gibt“, so Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki. Er habe die Information dementsprechend an die Besitzer der Hütten, in diesem Fall die Strandkorbvermieter, weitergegeben.

Die Gemeinde selbst hat die gleiche Auflage erhalten, der Bauhof des Ostseebades hat die DLRG-Häuser bereits abgerissen. Laut dem Stalu müssen die Arbeiten bis zum 15. November beendet sein. Derzeit ist noch unklar, ob die neuen Unterkünfte bis zur nächsten Saison fertig sein werden.

So sah es bis vor wenigen Tagen aus, die DLRG-Häuser sind bereits verschwunden. Quelle: Prochnow

Und genau darüber ärgert sich Bootsvermieter Ingo Bremer, dessen Frau eine der Vermietungen betreibt. Am Freitag hat er damit begonnen, die Hütte seiner Frau abzubauen. „Da darf man schon fragen, warum das Stalu solche Entscheidungen trifft.“ Solange nicht klar sei, ob die neuen Gebäude überhaupt fertig würden im nächsten Frühjahr, hätten die Hütten auch stehen bleiben können. „Aber das ist nicht die einzige Entscheidung, über die man nur den Kopf schütteln kann.“

Von Michael Prochnow