Grevesmühlen

1624 Bushaltestellen gibt es in Nordwestmecklenburg, das Stadtgebiet von Wismar mitgerechnet. Allesamt barrierefrei herzurichten, das ist kurzfristig kaum machbar. Aber 100 Haltestellen sollen so umgebaut werden, dass sie für Menschen mit Handicap ebenso nutzbar sind wie für Eltern mit Kinderwagen. Über die Liste entscheiden am Donnerstag, 9. Mai, die Kreistagsmitglieder auf ihrer letzten Sitzung in dieser Wahlperiode in der Malzfabrik in Grevesmühlen. Weiterhin geht es um die Verbesserung des ÖPNV im Stadt- und Umlandgebiet von Wismar. Heißt: Die Linien und die Taktung der Busse sollen bis 2020 so verändert werden, dass mehr Menschen vom Auto auf den Nahverkehr umsteigen. Weiterhin auf der Tagesordnung als Mitteilungsvorlage die Stellungnahme des Landkreises zum Thema Windkraft und den Vorsorgegebieten sowie das neue Konzept für das Gesundheitsmobil. Termin, Donnerstag, 9. Mai, 17 Uhr Kreistagssaal in Grevesmühlen.

Michael Prohnow