Grevesmühlen

Zum ersten Mal in der 27-jährigen Geschichte der Lidahilfe Grevesmühlen musste ein Hilfstransport abgesagt werden. Aufgrund der Corona-Krise fiel der für Mitte Mai geplante Transport von Grevesmühlen nach Lida in Weißrussland aus. Auch die Aktionen zur Citynacht in Grevesmühlen und zum Stadtfest, wo die Männer und Frauen der Lidahilfe zum festen Programm gehören, gibt es in diesem Jahr nicht. Die für den August angesetzte Benefizveranstaltung des Piraten Open Air ist ebenfalls Geschichte, das Theater musste die komplette Saison absagen.

Dennoch geht die Arbeit der Lidahilfe weiter. Wie der Leiter der Initiative, Norbert Koch, bekannt gab, plant die Gruppe einen Transport für den Herbst. Ob er tatsächlich stattfinden kann, das hängt von zahlreichen Faktoren ab wie beispielsweise den Einschränkungen in den kommenden Monaten. Und der Situation in Weißrussland. Dort breitet sich das Virus deutlich stärker aus als beispielsweise in Deutschland. Wann das Land die Pandemie in den Griff bekommt, ist unklar. Eine Anfrage bei der weißrussischen Botschaft durch die Lidahilfe ergab, dass der Hilfstransport stattfinden könne, es aber bestimmte Einschränkungen gebe. Aktuell ist eine Fahrt in die 1100 Kilometer entfernte Stadt Lida jedoch unmöglich. Sämtliche Teilnehmer müssten bei der Rückreise in eine mehrwöchige Quarantäne.

Anzeige

Kleidersäcke befinden sich bereits auf dem Anhänger, der noch in diesem Jahr auf die Reise nach Lida gehen soll. Quelle: Prochnow

Weitere OZ+ Artikel

Ziel der Männer und Frauen der Lidahilfe ist es nun, mit dem kommenden Transport unter anderem die zahlreichen Krankenhausbetten, die das Klinikum in Wismar gespendet hat, nach Lida zu bringen. Zusätzlich zu den übrigen Spenden, darunter mehrere Hundert Säcke mit Kleidung. Die Sammlungen der Lidahilfe laufen trotz Corona weiter, teilte Norbert Koch mit. Der langjährige Leiter der Lidahilfe hatte im vergangenen Jahr die Ehrenplakette des Landes für seine Arbeit erhalten.

Manuela Schwesig verlas die Laudatio für Norbert Koch (rechts). Quelle: Maik Freitag

Von Michael Prochnow