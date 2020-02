Grevesmühlen/Wismar

Mitte Mai geht der nächste Hilfstransport von Grevesmühlen nach Lida in Weißrussland. Mit an Bord sind unter anderem 41 Klinikbetten, die das Hanse Klinikum in Wismar zur Verfügung gestellt hat. Doch die Betten sind nur ein Teil der umfangreichen Ladung. Wie der Leiter der Lidahilfe in Grevesmühlen, Norbert Koch, mitteilt, sind auch wieder Lkw-Ladungen mit Kleidung und Möbeln für das Sozialamt der Stadt geplant. Mehrere Hundert Kleidersäcke liegen bereits in den Lagern der Organisation. „Wir packen seit dem letzten Transport im Herbst Säcke mit Kleidung, und der Strom reißt nicht ab. Die Lager sind bereits wieder gut gefüllt.“

Andrej Bondatschuk, Dolmetscher der Lidahilfe (links) im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen des Lidaer Sozialamtes. Quelle: Michael Prochnow

Die Kleidung geht seit mittlerweile 27 Jahren an das Sozialamt der 100 000 Einwohner zählenden Stadt Lida. Dort wurde mit Hilfe der Unterstützung aus Nordwestmecklenburg ein Sozialkaufhaus eingerichtet, in dem Bedürftige sich mit Bekleidung eindecken können. Mittels eines Punktesystems stehen Familien und Einzelpersonen eine bestimmte Anzahl an Kleidungsstücken zur Verfügung.

Die Betten werden an das psychiatrische Kreiskrankenhaus in Lida übergeben. Dort wurden in den vergangenen Jahren bereits etliche Zimmer und Stationen mit Betten und Möbeln, die Palmberg zur Verfügung gestellt hat, aus Deutschland ausgestattet.

Der Transport startet am 15. Mai in Richtung Weißrussland, wer spenden möchte, gebraucht wird vor allem Kinderbekleidung, sollte sich allerdings beeilen, die Container und Lastwagen werden in den nächsten Wochen beladen. Alles Infos und Telefonnummer gibt es unter www.lida-hilfe.de. Zu erleben sind die Mitglieder der Lidahilfe das nächste Mal bei der Citiynacht in Grevesmühlen mit ihrem Stand am 9. Mai auf dem Marktplatz.

Die Lidahilfe aus Grevesmühlen im Kreiskrankenhaus für Psychiatrie, wo ein Großteil der Spenden landen. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow