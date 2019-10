Liebe macht erfinderisch – Vorhängeschlösser an der Seebrücke

Boltenhagen

In einigen Kommunen sind sie bereits zum Ärgernis geworden, die Vorhängeschlösser sind zum Beispiel an der Liebesbrücke in Lübeck auf Anweisung der Stadt entfernt worden, weil durch die hohe Anzahl der Schlösser Rost das Bauwerk gefährdet habe. An der Schweinsbrücke in Wismar rückten ebenfalls Mitarbeiter der Kommune mit dem Bolzenscheider an und entfernten – ganz unromantisch – die Liebesbeweise der Hansestädter. Der Grund: Aus denkmalpflegerischer Sicht seien die Schlösser nicht zulässig. Diese Gefahr besteht in Boltenhagen nicht. Zwar hängen auch dort einige Vorhängeschlösser, auf die verliebte Paare Namen und Daten haben eingravieren lassen. Allerdings lässt die Bauweise der Anfang der 1990-er Jahre errichteten Brücke nur recht wenige Möglichkeiten zu, um überhaupt ein Vorhängeschloss zu montieren. Deshalb haben einige Paare bereits zu einem Trick gegriffen und Ketten um die Holzbalken gelegt. Liebe macht eben auch erfinderisch!

Von Michael Prochnow