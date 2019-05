Grevesmühlen

Das Programm für die zweite Auflage des Rockmencountry-Festivals auf dem Gelände der KfL Lounge steht, am 7. Juni wird die Band „Two Country Men“ aus Wiek den Auftakt machen, ab 18 Uhr geht es los. Normalerweise wäre an diesem Abend wieder Motortalk, doch im Juni ist Festival-Zeit. Und die hat das Team der KfL Lounge mit richtig guten Künstlern vorbereitet. Stargast des Abends ist Country-Sängerin Linda Feller, die seit einigen Jahren in der Szene erfolgreich unterwegs ist. Am 7. Juni wird sie nicht nur die Gäste unterhalten, es ist auch eine Autogrammstunde geplant, Fotos mit den Fans wird es ebenfalls geben. Karten für den Abend gibt es für 25 Euro in der KfL Lounge im Degtower Weg. Alle Infos unter Telefon 03881/7589926 oder im Internet unter Rockmencountry.de.

Michael Prochnow