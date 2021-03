Grevesmühlen

Die Laune ist prima, die Liste der Themen, die ihm wichtig sind, ist lang: Jörg Bendiks (Die Linke) hat den Frauentag genutzt, seinen Wahlkampf als Kandidat für das Amt des Landrates von Nordwestmecklenburg zu eröffnen. Am Montag hatte er zum Pressegespräch in die Gärtnerei Wiencke geladen, um sein Programm vorzustellen.

Der Grundschullehrer aus Grevesmühlen ist angetreten, bei der Landratswahl am 25. April die amtierende Landrätin Kerstin Weiss (SPD) zu beerben und Chef der Verwaltung des Landkreises zu werden. Unterstützt wird er dabei von äußerst prominenter Seite – und dabei kam, trotz Corona, kurzzeitig sogar die Atmosphäre eines fast normalen Straßenwahlkampfes auf.

Straßenwahlkampf der Linken gestartet

Gemeinsam mit Simone Oldenburg, Chefin der Fraktion der Linken im Schweriner Landtag, und Dietmar Bartsch, dem Vorsitzenden der Fraktion der Linken im Bundestag, verteilte der 29-Jährige Blumen und Flyer. Ein Zusammentreffen mit potenziellen Wählern, das alle in der kontaktarmen Zeit der Pandemie zu genießen schienen. „Es ist eine wirklich schwierige Situation“, räumte Bendiks ein.

Jörg Bendiks treffen 15.3.2021 Grevesmühlen 16.00 Uhr an der Malzfabrik Plakatenthüllung 19.3.2021 Grevesmühlen 13 bis 15 Uhr Straßenwahlkampf 19.3.2021 Schönberg : 16 bis 17.30 Straßenwahlkampf 19.3.2021 Grevesmühlen: 18 bis 19.30 unterwegs mit Simone Oldenburg 26.3.2021 Klütz, Boltenhagen: 13 – 15 Uhr Straßenwahlkampf 26.3.2021 Klütz, Boltenhagen: 16 bis 17.30 Uhr Veranstaltung 26.3.2021 Gägelow: 18.00 bis 19.30 Veranstaltung mit Simone Oldenburg 29.3.2021 Schönberg: unterwegs mit Dietmar Bartsch 12.04.2021 Grevesmühlen: ab 18 Uhr OZ-Wahlforum, live auf www.ostsee-zeitung.de

Die Herausforderung sei es, Menschen nur über soziale Medien zu erreichen und sich im Kreis bekannt zu machen. Zunehmend gelinge das aber: „Mittlerweile werde ich auf der Straße angesprochen“, so der Kandidat. Und es werde nicht beim Verteilen von Blumen bleiben, er werde auch auf Foren vor Bürgern reden. Geplant seien etwa Veranstaltungen vor Publikum in Klütz, Schönberg, Boltenhagen und natürlich sei auch das OZ-Wahlforum mit allen Landratskandidaten am 12. April im Rathaussaal von Grevesmühlen, das live übertragen wird, wichtig, um seine Themen vorzustellen.

Bendiks für kostenlose blaue Tonne

Als einige Kernpunkte seines Programms nennt er beispielhaft den Erhalt des Krankenhauses Grevesmühlen, den Erhalt der Schulstandorte, einen besseren und möglichst sogar kostenlosen Personennahverkehr und er wolle erreichen, dass junge Leute eine berufliche Perspektive vor Ort sehen und nicht wegziehen. Wichtig sei Bendiks eine Verwaltung, die man kaum spüre – und die ihre Arbeit ruhig im Hintergrund erledigt und kleine Ärgernisse aus dem Weg räumt. Als Beispiel dafür nennt er die kostenlose blaue Tonne, für die er sich einsetzen wolle.

Seine Unterstützer trauen ihrem jungen Kandidaten zu, Mehrheiten für die Umsetzung dieser Pläne herstellen zu können. „Er ist Lehrer und hat dadurch vielleicht auch das Talent, uns mitzunehmen bei seinen Ideen“, sagt Simone Oldenburg. Und Dietmar Bartsch glaubt: „Wir werden nach der bevorstehenden Bundestagswahl völlig neue Bedingungen haben.“ Die sind mit Blick auf die Finanzausstattung der Landkreise wohl auch notwendig, um ehrgeizige Ziele umzusetzen. Doch das ist Sache von Entscheidungen, die in Land und Bund getroffen werden – vielleicht sind die drei Linken auch deshalb ins Wahljahr gestartet.

Von Juliane Schultz