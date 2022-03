Literaturhaus Klütz: Florian Knöppler liest aus „Kronsnest“ und „Habichtland“

Klütz

Der Journalist und Autor Florian Knöppler ist am Freitag, 1. April, Gast im Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz. In der Reihe „Literatur erleben“ wird er ab 19 Uhr aus seinen Romanen „Kronsnest“ und „Habichtland“ lesen. In seinen beiden Büchern hat Florian Knöppler ein fesselndes Bild vom bäuerlichen Leben in Schleswig-Holstein in der Zeit zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg gezeichnet.

Schleswig-Holstein in den Jahren 1928/29. Das Dorf Kronsnest und der kleine elterliche Hof in der Elbmarsch sind seine ganze Welt: Der empfindsame Hannes leidet unter seinem gewalttätigen, unberechenbaren Vater und den Schikanen in der Schule. Zuflucht findet er allein in der Natur und in seinen Büchern. Hannes ist auf der Suche nach seinem Platz in der Welt und beginnt, sich zu wehren, und gerät dabei unversehens in die politischen Spannungen der Dorfgemeinschaft. Dabei will er doch eigentlich nur eines – die geheimnisvolle Mara für sich gewinnen, die so ganz anders ist als all die Mädchen im Dorf. Ein anderes Leben, denkt Hannes, ein anderes Leben muss doch möglich sein.

In „Habichtland“, der Fortsetzung seines erfolgreichen Romans „Kronsnest“, erzählt Florian Knöppler mit großer sprachlicher Intensität von einer Familie, die 1941 auf einem kleinen Hof in der Elbmarsch lebend, an den Verhältnissen der Zeit zu zerbrechen droht. Dabei steht die Frage: „Wie kann man leben und lieben, wenn die Welt im Irrsinn versinkt ?“ im Mittelpunkt.

Das Literaturhaus "Uwe Johnson" in Klütz bietet am 1. April wieder eine Lesung an. Quelle: Malte Behnk

Florian Knöppler, geboren 1966, arbeitete für verschiedene Radio- und Fernsehsender und schrieb Zeitungsreportagen, häufig über Menschen mit besonderen Lebenswegen. Mittlerweile lebt er mit seiner Familie auf einem Hof in Schleswig-Holstein. Dort in der Nähe spielt auch der Roman „Kronsnest“ und der Nachfolgeband „Habichtland“.

Für den Besuch der Lesung gelten die tagesaktuellen Coronaregeln des Landkreises Nordwestmecklenburg. Platzreservierungen sind telefonisch unter 038825/22295 oder per Mail an service@literaturhaus-uwe-johnson.de möglich. Die Kasse öffnet eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Von Malte Behnk