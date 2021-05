Klütz

Lesungen und andere Kulturveranstaltungen können noch immer nicht stattfinden. Daher bietet das Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz eine digitale Lesung mit Autor und Journalist Alexander Osang an. Er liest am Donnerstag, 20. Mai, auf Einladung des Literaturhauses aus seinem neuesten Buch „Fast hell“. Ein paar virtuelle Zuschauerplätze sind noch frei.

Geschichte über rätselhafte Ostdeutsche

Als Osang einen Text über die rätselhaften Ostdeutschen schreiben soll, fällt ihm Uwe, den er schon seit vielen Jahren kennt, ein. Die beiden Männer begeben sich auf eine Schiffsreise nach St. Petersburg und ein Roadmovie durch Welt und Zeit beginnt. In den weißen Nächten erzählt Uwe aus einem ostdeutschen Leben auf allen Kontinenten. Doch während sich Uwes Geschichte im vagen Licht der Sommernächte aufzulösen scheint, beginnt für Alexander Osang eine Reise zu sich selbst, getrieben von der Frage, wie er zu dem wurde, der er ist. Eindringlich und mit staunendem Blick erzählt der Autor von den Zeiten des Umbruchs und davon, wie sich das Leben in der Erinnerung zu einer Erzählung verdichtet, bei der die Wahrheit vielleicht die geringste Rolle spielt.

Das Literaturhaus "Uwe Johnson" konnte 2020 mit Hygienekonzept am 9. Juni wieder öffnen. Quelle: Malte Behnk

Mehrfach preisgekrönt

Alexander Osang, geboren 1962 in Berlin, studierte in Leipzig und arbeitete nach der Wende als Chefreporter der Berliner Zeitung. Für seine Reportagen erhielt er mehrfach den Egon-Erwin-Kisch-Preis und den Theodor-Wolff-Preis. Seit 1999 berichtet er als Reporter für den Spiegel, acht Jahre lang aus New York, und bis 2020 aus Tel Aviv. Er lebt heute mit seiner Familie in Berlin. 2019 erschien von ihm der Roman „Die Leben der Elena Silber“, der für den Deutschen Buchpreis nominiert war.

Anmelden zur Digital-Lesung

Die Lesung findet am 20. Mai statt. Zur Buchung der Tickets kommen Sie hier. Die Karten kosten 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Wer die Tickets bezahlt hat, bekommt in einer Mail aus dem Literaturhaus die Zugangsdaten zur Lesung, die um 19 Uhr beginnt und etwa bis 21 Uhr dauert.

Online-Angebot schon zu Johnsons Todestag

Schon zum Todestag des Schriftstellers Uwe Johnson hatte das Literaturhaus am 26. Februar eine digitale Lesung angeboten. Der Schweriner Schauspieler Gottfried Richter hatte an dem Abend aus Uwe Johnsons Text „Begleitumstände. Frankfurter Vorlesungen“ gelesen.

Von Malte Behnk