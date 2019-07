Klütz

Das Literaturhaus „ Uwe Johnson“ in Klütz muss krankheitsbedingt seiner Öffnungszeiten ändern.

Am Dienstag, 23. Juli, ist das Literaturhaus nur von 12 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Die Bibliothek ist geschlossen. Auch am Mittwoch, 24. Juli, gelten verkürzte Öffnungszeiten 12 Uhr bis 17 Uhr. Die Bibliothek ist an dem Tag geöffnet. Die Kinderbuchlesung mit Alexander Wolff um 15.30 Uhr findet statt. Eintritt 5 Euro. Die Öffnungszeiten von 12 bis 17 Uhr gelten auch am Donnerstag, 25. Juli. Die Bibliothek ist geöffnet.

Freitag, 26. Juli, ist das Literaturhaus nur von 12 Uhr bis 16 Uhr geöffnet und die Bibliothek ist geschlossen. Sonnabend, 27. Juli, und Sonntag, 28. Juli, gelten normale Öffnungszeiten von 10 Uhr bis 17 Uhr und die Bibliothek ist geöffnet.

Malte Behnk