Grevesmühlen

Wie viele Ferienbetten verträgt das Ostseebad Boltenhagen? Wie wehren sich Grevesmühlens Einzelhändler gegen die Konkurrenz auf der grünen Wiese? Und wie wappnet sich das Piraten Open Air für die kommende Saison? Und welche Stellung hat eigentlich Nordwestmecklenburg in der Metropolregion Hamburg? Diese und viele andere Fragen werden am Mittwoch OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und Lokalleiter Michael Prochnow mit prominenten Gästen diskutieren – und zwar live im Internet.

Mit dabei sind neben dem Bürgermeister Lars Prahler ( Grevesmühlen) und Raphael Wardecki ( Boltenhagen) der Intendant des Piraten Open Air in Grevesmühlen, Peter Venzmer, Goldschmiedemeister Dirk Zachey ( Grevesmühlen) auch Landrätin Kerstin Weiss, die über die Stellung des Landkreises in der Metropolregion Hamburg sprechen wird. Was bringt die Mitgliedschaft eigentlich für die Menschen in der Region? Welchen Stellenwert haben die neuen Bundesländer in dem Verbund?

Los geht es um 15.45 Uhr mit der Bekanntgabe der Gewinner der OZ-Umfrage. Wenn auch Sie ein iPad gewinnen wollen, dann haben Sie unter www.ostsee-zeitung.de unter der Rubrik Gewinnspiele noch die Chance dazu.

Polittalk und Livemusik von Gleis 4

Ansonsten schalten Sie einfach am Mittwoch um 15.45 Uhr ihren PC, ihr Handy oder ihr Tablet ein und verfolgen Sie die Diskussionen live. Musik gibt es natürlich auch, die Band Gleis 4 stellt ihr neues Album vor und erklärt, wie sie zu ihrem ungewöhnlichen Bandnamen gekommen sind.

Der Ablauf: Ab 15.45 Uhr führt der Kameramann die Leser durch die Redaktion, ein Video stellt die Redakteure und ihre Arbeit vor. Um 16 Uhr beantworten die Redakteure die Fragen der Leser. Um 16.30 Uhr startet das Interview mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki zu den Themen rund um das Ostseebad. Landrätin Kerstin Weiss erläutert die Stellung des Kreises in der Metropolregion.

Um 17.30 Uhr wird Piraten-Intendant Peter Venzmer Rede und Antwort stehen, die Fragen stellt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Ab 18 Uhr diskutieren Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler und Händler Dirk Zachey über die Probleme in der Innenstadt, moderiert wird dieser Teil von Michael Prochnow.Um 19 Uhr werden dann die Jungs von Gleis 4 zeigen, warum sie die Musikszene der Region gerade aufmischen.

Von Michael Prochnow