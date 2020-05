Friedrichshagen

Corona wirbelt alles durcheinander, auch die Kultur. Am Sonntag, 17. Mai, hätte der Musiker Anton Krykov eigentlich auf seinem Bajan ein Konzert in der Kirche in Friedrichshagen bei Plüschow geben sollen. Doch aufgrund der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Krise findet das Konzert nicht statt. Jedenfalls nicht in der Kirche. Wie der Förderverein mitteilt, wird es nun ein Livekonzert im Internet geben, das ab 17 Uhr auf der Seite (www. förderverein-kirche-friedrichshagen.de) des Vereins zu sehen ist.

Ein Bajan ist die russische Variante des Akkordeons. Anton Krykov gilt als Perfektionist auf diesem Instrument, er wird am Sonntagabend live zeigen, was mit dem Bajan möglich ist. Wie der Förderverein mitteilt, sollen die nächsten Veranstaltungen dann wieder in der Kirche stattfinden. Wenn die Beschränkungen es zulassen.

Von Michael Prochnow