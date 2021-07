Grevesmühlen/Lübeck

Wenn es auf die Fähre nach Skandinavien geht, wird es Ingo Almstedt (62) in letzter Zeit mulmig. Der Lkw-Fahrer aus Nordwestmecklenburg, der für eine Spedition bei Bremen fährt, muss dann nämlich meist in einer Sammelkabine übernachten. „Da sind ein oder zwei Fahrer mit untergebracht, die oft aus dem osteuropäischen Ausland stammen. Genau weiß man das nicht – und schon gar nicht, wie der Corona-Status dort ist.“ Dies sei seit Ferienbeginn so. „Vorher hatten wir meist Einzelkabinen. Aber jetzt gehen die Touristen wohl vor.“

Angst Angehörige anzustecken

Almstedt befürchtet ein erhöhtes Ansteckungsrisiko, bei allen Linien sei es das Gleiche, egal ob er mit der TT-Line oder Nordö ab Travemünde fährt oder mit der Stena-Line ab Rostock. „Meine Frau und meine Mutter haben beide eine Krebserkrankung überstanden. Ich mache mir Sorgen, dass ich mich in der Kabine infiziere und sie anstecken könnte.“ Trotz verschiedener Beschwerden hat der Brummi-Kapitän bisher keine befriedigende Antwort von offiziellen Stellen erhalten. „Die sagen alle, da können sie nichts machen.“

Fähren bestätigen die Praxis

Die Fährlinien leugnen nicht, dass Einzelkabinen für Lkw-Fahrer seit Ferienbeginn seltener vergeben werden. Bei der Stena-Line, wie in der gesamten Branche, sei für diese ein Schlafplatz in der Buchung inbegriffen, erklärt Stena-Line-Sprecher Tim Kötting. Geteilte Kabinen gehörten daher für die Fahrer zur Normalität. „Einzelkabinen sind gegen einen Aufpreis buchbar.“ Während der Corona-Pandemie habe das Unternehmen tatsächlich sein Möglichstes getan, und Lkw-Fahrer ohne Zusatzkosten in Einzelkabinen und Ruhesesseln untergebracht.

Lkw-Fahrer Ingo Almstedt aus Cronskamp an seinem fahrenden Arbeitsplatz. Quelle: privat

Inzwischen aber ist das nicht mehr so, bestätigt auch Finnlines-Bereichsleiterin Kielo Vesikko. „Bis zum 30. Juni 2021 wurden alle Lkw-Fahrer auf Finnlines-Fähren ausschließlich in Einzelkabinen untergebracht“, sagt sie. Nun sei die Reederei aufgrund sinkender Infektionszahlen und gelockerter Bestimmungen zur üblichen Praxis des Sommers zurückgekehrt, dass sich bei Bedarf zwei Lkw-Fahrer eine Kabine teilen könnten. „Es wird dennoch weiterhin versucht, allen Fahrern Einzelkabinen zu ermöglichen.“

Gewerkschaft: Kabinen nicht nutzen

Das Land sieht kaum Handlungsmöglichkeiten. Letzten Endes müsse der jeweilige Arbeitgeber sicherstellen, dass die Fahrer vor einer Corona-Infektion geschützt werden, informiert Marius Livschütz vom Landessozialministerium in Kiel. Da nicht alle Fährgesellschaften ihren Sitz in Schleswig-Holstein haben, könne man sie auch nicht verpflichten, Arbeitsschutzmaßnahmen für die Fahrer zu treffen.

Niemand müsse das Angebot einer Kabine nutzen, stellt Ralf Vüllings, Bundesvorsitzender der Kraftfahrergewerkschaft KFG, klar. „Ich würde mich weigern, in einer Kabine mit Unbekannten zu schlafen. Das würde ich mir vom Unternehmer nicht gefallen lassen.“ Die Ruhepause könne der Fahrer genauso gut vor oder nach der Überfahrt machen.

Thomas Rackow, Geschäftsführer des schleswig-holsteinischen Landesverbandes der Spediteure, sieht auch die Fährgesellschaften in der Verantwortung. „Die Reedereien müssen prüfen, wer von den Fahrgästen geimpft oder genesen ist oder einen negativen Coronatest hat.“ Das könne für mehr Sicherheit sorgen. „Im Zweifel muss eben eine Einzelkabine zugewiesen werden.“

Von Marcus Stöcklin