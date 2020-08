Lkw wird in Zickhusen von Bahn auseinander gerissen: „Alles war voller Splitter“

Zickhusen

„Verkehrsunfall Lkw und Regionalzug“ – so lautete am Mittwoch um 9.57 Uhr die nüchterne Alarmierung der Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr. Doch das, was sie dann in der Nähe des Bahnübergangs sahen, war ein Bild des Grauens. Das Führerhaus des Lkw war auseinandergebrochen, der Personenzug entgleist. Er hatte das auf den Gleisen stehende Fahrzeug frontal erwischt und einen Teil des zerborstenen Führerhauses 25 Meter weit mitgeschliffen.

Zur Galerie Bilder vom Unglücksort

Die Strecke wurde sofort gesperrt. Die Unfallstelle durch den Hubschrauber der Landespolizei überwacht. Es grenzt an ein Wunder, dass es keine Toten gab: Fahrer und Lokführer wurden bei dem Zusammenstoß laut Aussage der Bundespolizei nur leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die neun Fahrgäste konnten gut anderthalb Stunden nach dem Unfall körperlich unversehrt aus dem Zug von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Zickhusen und Bad Kleinen geborgen werden.

Anzeige

Das Unglück ereignete sich auf dem Bahnübergang zwischen Zickhusen und der Bad Kleiner Kreuzung an der Bundesstraße 106. An der Unglücksstelle lagen zerbrochene Scheiben, Fanutensilien des FC Schalke und auch die Frühstückstasche des Lkw-Fahrers.

Weitere OZ+ Artikel

Zeugen werden befragt

Zur Unfallursache wollte sich Frank Schmoll, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Rostock, vor Ort nicht äußern. „Der genaue Unfallhergang lässt sich derzeit noch nicht rekonstruieren. Wir müssen die Befragungen des Fahrers und des Lokführers sowie weiterer Unfallzeugen abwarten“, sagte er noch an der Unfallstelle. Einen Fehler der Signalanlage schloss er aus: „Die Schrankenanlage war intakt“, betonte er und ergänzte noch: „Unglückliche Umstände haben den Unfall herbeigeführt.“

Diese „unglücklichen Umstände“ beschrieb ein Augenzeuge im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG: ein Fahrzeug der Baustellenabsicherung – am Bahnübergang sollten am Wochenende Gleisarbeiten stattfinden – wollte aus Richtung Schwerin kommend direkt hinter dem Übergang in einen befestigten Feldweg einfahren. Aufgrund der Länge des Fahrzeuges hatte das Manöver länger gedauert. Direkt dahinter fuhr das Fahrzeug der Spedition aus Niedersachsen und musste aufgrund des längeren Abbiegevorganges anhalten. Dies tat der Fahrer auf den Gleisen, die Schranken gingen zu, der Zug wollte nur wenige Augenblicke später den Übergang passieren.

Lokführer hat Passagiere gewarnt

„Der Lokführer konnte die Passagiere noch warnen“, informierte später eine Bundespolizistin. So konnten sich die Fahrgäste wenigstens gut festhalten, bevor es zur Kollision kam. Wohl auch deswegen wurde niemand von ihnen äußerlich verletzt. Doch seelisch hat der Vorfall Spuren hinterlassen. Eine Frau, die den Unfall im Zug miterlebt hatte, war den Tränen nahe. „Es war alles voller Splitter. Ich konnte sehen, wie das Teil vom Lkw nach dem Zusammenstoß durch die Bäume gezogen wurde“, sagte sie mit stockender Stimme, nachdem sie den entgleisten Zug verlassen hatte.

Die Passagiere wurden anschließend mit einem Bus abgeholt und an ihre Zielorte gebracht. Insgesamt waren 50 Rettungskräfte im Einsatz. Ob der Lkw-Fahrer sich zum Zeitpunkt des Aufpralls noch im Fahrzeug befand oder er vorher herausspringen konnte, kann erst abschließend nach einer Befragung des Fahrers beantwortet werden.

Bahnübergang bleibt gesperrt

Der Bahnübergang sowie die Gleisanlagen wurden derartig beschädigt, dass die Sperrung des Bahnüberganges sowie die Strecke für den Bahnverkehr als auch die B106 für den Straßenverkehr längerfristig gesperrt bleiben müssen. Durch die Straßenmeisterei wurden entsprechende Umleitungsstrecken ausgeschildert. Ein Zeitpunkt der Aufhebung der Sperrungen kann noch nicht genannt werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Staatsanwaltschaft, in Zusammenarbeit mit der DEKRA und der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, übernommen.

Von Katja Peters