Lockdown: Das sind die Folgen für die Stadt Grevesmühlen

Grevesmühlen

Der vorerst bis Ende Januar beschlossene Lockdown hat auch Auswirkungen auf die Einrichtungen der Stadt Grevesmühlen. Die die Stadtverwaltung mitteilt, bleiben Kita und Hort in den Gebäude am Lustgarten weiterhin geöffnet, aber es gibt Einschränkungen. Die Kita werde bis 16.30 Uhr und der Hort bis 17 Uhr öffnen und somit die Öffnungszeiten verkürzen, um zu verhindern, dass die Erzieherinnen und Erzieher innerhalb verschiedener Gruppen wechseln müssen, heißt es aus dem Rathaus.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rathaus für Besucherverkehr nur eingeschränkt erreichbar

Dort gibt es übrigens auch Einschränkungen: Das heißt, dass im Rathaus nur in dringenden, unverschiebbaren Fällen persönliche Termine nach vorheriger Vereinbarung stattfinden und die Beschäftigten zeitversetzt und im Homeoffice arbeiten. Dies kann zur Einschränkung der telefonischen Erreichbarkeit führen. Die Einwohner werden gebeten, über info@grevesmuehlen.de oder über die jeweilige Mailadresse der Mitarbeiter (zu finden auf der Internetseite www.grevesmuehlen.eu) Kontakt aufzunehmen.

Anzeige

Bibliothek bietet besonderen Service an

Das Museum, die Stadtinformation und die Bibliothek sind bis zum 31. Januar geschlossen. Die Bibliothek bietet aber im Ersatz sowohl die Onleihe MV als auch einen Bestell-, Abhol- und Lieferservice an. Die Onleihe ist jederzeit erreichbar unter www.onleihe-mecklenburg-vorpommern.de, über die Onleihe-App oder über die Homepage der Stadtbibliothek Hier gibt es eBooks, eAudio, Zeitschriften und Zeitungen. Bestellungen von bis zu zehn Medien können entweder per E-Mail an bibliothek@grevesmuehlen.de oder telefonisch von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr telefonisch unter 03881/723 253 erfolgen. Abholen können die Nutzer die Medien dann zur vereinbarten Uhrzeit in der Bibliothek. Lieferungen von Medien bietet die Bibliothek innerhalb der Stadt Grevesmühlen an. Anfragen dazu per Mail oder per Telefon.

Kommunalpolitik findet weiterhin statt

Die Sitzungen von Stadtvertretung und deren Ausschüssen werden zu dringenden Themen und unter Beachtung der Hygienevorschriften umgesetzt. So finden die Sitzungen der Stadtvertretung weiterhin in der Sport- und Mehrzweckhalle statt, Ausschüsse im Rathaussaal. Im Rathaussaal sind die Besucherplätze aufgrund der erforderlichen Mindestabstände begrenzt.

Einstimmiger Beschluss der Grevesmühlener Stadtvertreter zum Inklusiven Schulcampus, die Sitzungen finden aufgrund der Auflagen in der Sporthalle statt. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow