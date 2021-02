Gägelow

Normalerweise startet jedes neue Jahr mit viel Sport: Fitnessstudios und Vereine verzeichnen im Januar viele neue Anmeldungen. 2021 ist mit dem Lockdown alles anders, die Hallen bleiben geschlossen. Und da nicht absehbar ist, wann der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden kann, gibt es beim TSV Gägelow nun Trainingsstunden über die Online-Plattform Zoom.

Fabian Schmidt hat die Onlinetreffen möglich gemacht. Quelle: Kerstin Schröder

„So können unsere Mitglieder gemeinsam Sport machen oder einfach nur miteinander in Kontakt bleiben“, erklärt der Vereinsvorsitzende Diether Schmidt. Sein Sohn Fabian hat die Treffen vor den Bildschirmen ermöglicht und vorbereitet. Der 22-Jährige spielt leidenschaftlich gerne Tischtennis und ist seit längerem auch Übungsleiter. Er bringt Kindern die Spieltechniken der Ballsportart bei. „Online üben kann man die natürlich nicht, aber die Tischtennisspieler können sich über Taktiken austauschen“, so Diether Schmidt.

Aktive Gymnastikgruppe

Gestartet ist das Angebot in der vergangenen Woche – für die größte Einschaltquote hat dabei die Gymnastikgruppe gesorgt. Damit der Übungsrhythmus beibehalten bleibt, finden die Online-Treffen zu den üblichen Trainingszeiten statt. Zoom-Angebote gibt es auch für Aerobic, Aktiv Power, Kinderturnen, Qi Gong/Tai Chi und die sportlichen Mütter. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite.

Wie Diether Schmidt berichtet, hat der TSV Gägelow trotz der massiven Trainingseinschränkungen im vergangenen Jahr keinen größeren Mitgliederschwund hinnehmen müssen. „Wir hatten eine ganz normale Fluktuation – es hat Austritte, aber auch Eintritte gegeben.“ Zurzeit gehören rund 320 Sportler dem Verein an, 110 davon sind Kinder. Um die Mitglieder bei Laune zu halten und den Zusammenhalt zu fördern, haben die einzelnen Abteilungen im Corona-Jahr 2020 Geld für gemeinsame Treffen bekommen. „So etwas planen wir auch in diesem Jahr“, kündigt Diether Schmidt an.

Von Kerstin Schröder