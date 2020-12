Lockdown in Grevesmühlen: So gehen die Einzelhändler damit um

Grevesmühlen

Es ist ruhig in der Innenstadt. Der seit Mittwoch andauernde Lockdown ist deutlich zu spüren. Die meisten Kunden, die lokal einkaufen, hatten am Montag und Dienstag kurz vor Toresschluss alles erledigt – vor allem was Weihnachtsgeschenke anbetrifft. Nicht wenige werden Gutscheine unter dem Tannenbaum vorfinden. Das ging einfach, schnell – und hilft den Einzelhändlern vor Ort, die ansonsten den Online-Riesen zum Opfer fallen würden.

Einige Unternehmer haben sich auch neu aufgestellt. „Wir sind seit Dienstag bei Facebook zu finden“, freut sich Dirk Budack vom Modegeschäft „DiBu“. Dass sich das durchaus rentiert, bewies gleich der erste Tag auf der Plattform. Vier Hemden hat er so verkaufen können, die sich die Kunden nun an der Tür abholen. Ware, die ansonsten nicht verkauft worden wäre. Andere Kunden rufen an und bestellen Gutscheine fürs Weihnachtsfest.

Anzeige

Weihnachtsgeschäft geht flöten

Verwaist ist die große Verkaufsfläche. Ins Geschäft darf seit Mittwoch niemand mehr. „Wir geben aber Kleidungsstücke zum Anprobieren mit, bevor sie bezahlt werden“, erklärt Dirk Budack. Der Kunde ist eben König. „Anhand der Zahlen ist der Lockdown gerechtfertigt“, gibt der Unternehmer zu. Aber, so ergänzt er, in einer Kleinstadt wie Grevesmühlen hätten auch Kompromisse gefunden werden können. „Meine Verkaufsfläche ist groß, ich hätte begrenzt Kunden empfangen können, so wie Gärtnereien eben auch“, zieht er Vergleiche. „Ich gönne ihnen den Umsatz, keine Frage“, aber nachvollziehbar seien die politischen Entscheidungen mitunter nicht. Das Weihnachtsgeschäft jedenfalls gehe flöten. „Auch zwischen den Tagen hatten wir immer gut Zulauf, aber das wird in diesem Jahr wahrscheinlich nicht so sein“, mutmaßt er.

Dirk Budack Quelle: Dirk Hoffmann

Bis zum 28. Dezember steht Dirk Budack alleine im Geschäft, seinen beiden Mitarbeiterinnen hat er freigegeben. In Kurzarbeit musste er sie nicht schicken. Am 29. Dezember wird gemeinsam Inventur gemacht. „Im Januar entscheiden wir neu, wie es dann weitergeht. Jammern hilft nicht, wir bleiben zuversichtlich.“

Rund um die Uhr erreichbar

Wer auf Schuhe hofft, der hat in Grevesmühlen allerdings schlechte Karten. Die beiden Geschäfte sind geschlossen. Leer geht dieser Tage aber niemand im Sporthaus Zepuntke aus. Durch die Glastür ist ein großer Aufsteller mit zwei Telefonnummern zu sehen. An der Tür selbst steht der Hinweis: „Bitte klopfen!“ Seit Mittwoch allerdings läuft es verhalten. „Viele Kunden kamen am Montag und Dienstag noch vorbei und kauften ein“, erläutert Danny Zepuntke. Jetzt sei es eher ruhig.

Das bestätigt auch Michael Nagel vom Bastelladen. Im Eingangsbereich steht ein provisorischer Verkaufsstand mit ausreichend Spuckschutz. Von 9 bis 18 Uhr ist er bis Weihnachten und dann bis Silvester für seine Kunden da. Im Januar verkürzen sich die Öffnungszeiten. Den Hauptumsatz im Dezember habe er sonst mit dem Verkauf von Silvesterraketen und Co. gemacht. Das bricht in diesem Jahr weg. „Wir dürfen nur Tisch- und Jugendfeuerwerk verkaufen.“

Bedienen ja, aber nur mit Sicherheitsabstand und Spuckschutz. Michael Nagel hätte im Dezember eigentlich Feuerwerkskörper verkauft. Das Geschäft geht ihm dieses Jahr flöten. Quelle: Jana Franke

Vom ersten Lockdown im Frühjahr und dem jetzigen abgesehen, sei das Jahr aber gut gelaufen. „Ich hatte das Gefühl, dass die Leute bewusst lokal kaufen“, schätzt Michael Nagel ein.

Mit Service punkten

Das Gefühl hat auch Udo Meier, der ein Fotogeschäft betreibt. Anstatt Fotogeschenke im Internet zu bestellen, seien viele Kunden zu ihm gekommen. Ein Präsent ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Es ist ein Kissen, das ein Kind und einen Schriftzug zeigt, der Oma verdeutlicht, dass sie so mit ihrem Enkelkind kuscheln kann, wenn sie sich zu Weihnachten schon nicht drücken dürfen.

So sind die Händler in der Innenstadt zu erreichen Trend Shop: 03881/2687 oder info@trendshop-gvm.de. Vor Ort erreichbar bis zum 23. Dezember von 9 bis 18 Uhr, am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr und vom 28. bis 30. Dezember von 10 bis 14 Uhr. Am 31. Dezember und 2. Januar bleibt das Geschäft geschlossen. Bastel- und Handarbeitsladen Michael Nagel: 03881/714854. Vor Ort erreichbar von 9 bis 18 Uhr (Samstag, am 24. und 31. Dezember jeweils bis 12 Uhr), im Januar verkürzen sich die Öffnungszeiten. Buchhandlung Peplau: 03881/712972. Vor Ort bis zum 23. Dezember von 10 bis 18 Uhr (Samstag von 9 bis 12 Uhr) erreichbar. UMFoto-digital Udo Meier: 03881/714424. Erreichbar bis zum 23. Dezember und vom 28. bis 30. Dezember von 9 bis 18 Uhr (Samstag bis 12 Uhr). „Jolis Cadeaux – Schöne Geschenke“: 03881/7551577 oder 0170/7774625 oder joliscadeaux@t-online.de. Das Geschäft ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet, Ausnahmen: Samstag sowie der 24. und 31. Dezember bis jeweils 12 Uhr. Ab Januar gibt es verkürzte Öffnungszeiten. Uhren- und Juweliergeschäft Zachey: 03881/711202. Bis 23. Dezember von 10 bis 16 Uhr geöffnet, am Samstag bis 12 Uhr. Sporthaus Zepuntke: 03881/2832 oder 0172/5367045 oder info@sporthaus-zepuntke.de. Vor Ort erreichbar von 9 bis 18 Uhr, Samstag und am 24. Dezember bis 12 Uhr. Am 31. Dezember und 2. Januar ist das Geschäft geschlossen. Buchhandlung Schnürl&Müller: 03881/758478 oder 01520/1440562 oder die-buchhandlung@gmx.de. Abholung nach Vereinbarung. Elektro Gutow: 03881/3026. Termine nach Vereinbarung. Optiker Lühr: 03881/713946. Vor Ort von 8.30 bis 18 Uhr, vom 28. bis 30. Dezember von 10 bis 15 Uhr, am 24. Dezember, 31. Dezember und 2. Januar geschlossen. Schmuck und Optik Schön: bis Freitag (18. Dezember) nur für optische Anliegen geöffnet (10 bis 16 Uhr). Uhren, Gold- und Silberwaren Britta Manja: 03881/2727. Vor Ort von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr, am 31. Dezember und am 2. Januar geschlossen. Steam-Shop: Abholservice montags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr. Modegeschäft DiBu: 0176/21309250 oder dibu2003@web.de. Abholtermine nach Vereinbarung. SK Mobilfunk Shop: 03881/7552705 oder 7552706 oder 0162/2167200. Termine nach Vereinbarung.

Wie bürokratisch und kompliziert es zum Teil in Deutschland zugeht, verdeutlicht Udo Meier an einem konkreten Beispiel. „Ich dürfte jetzt keine Tasse aus dem Regal verkaufen. Nur, wenn ich den Auftrag habe, diese mit einem Foto oder Ähnlichem zu bedrucken.“

Ein Tisch versperrt den Weg: Betreten darf niemand das Fotogeschäft von Udo Meier. Nur, wenn Passfotos gemacht werden müssen. Quelle: Jana Franke

Die kleinen Geschäfte bluten, da ist er sicher. „Ich zerre heute von der Corona-Hilfe aus dem Frühjahr, die ich eigentlich nicht beantragen wollte. Zum Glück habe ich es dann doch noch getan“, sagt er und wird deutlicher: „Drei Monate halte ich noch durch. Wenn der Lockdown noch länger anhält, sieht es schlecht aus.“

Lockdown im November wäre besser gewesen

Die jetzt von der Regierung veranschlagten vier Wochen Lockdown seien noch zu handeln, meint auch Rabea Greiner vom Trend Shop. Alles, was darüber hinausgeht, könne der eine oder andere nicht mehr auffangen, befürchtet sie. Den jetzigen Stillstand hätte sie sich lieber im November gewünscht und nicht kurz vor Weihnachten.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihr Geschäft hält sie auch jetzt bis 18 Uhr offen. Betreten dürfen die Kunden es aber nicht. Bestellungen können an der Tür, telefonisch oder auf Facebook aufgegeben werden. Kunden nutzten den Montag und Dienstag noch einmal ausgiebig. „Viele haben ihre Weihnachtspakete abgegeben und Deko, Spielwaren oder Gutscheine gekauft“, berichtet die Angestellte Jana Templin. Nun sei es eher ruhig. Hier mal ein Anspitzer, da mal eine Weihnachtskarte oder Briefmarken. Dennoch: „Der Lockdown ist gerechtfertigt, wenn man das Infektionsgeschehen betrachtet“, meint Rabea Greiner.

Dirk Zachey vom Juweliergeschäft relativiert ein wenig. „Grundsätzlich ist es schon sinnvoll, aber die Ansteckungen passieren in der Familie und nicht beim Einkaufen.“ Er sei für alles, was hilft, die Pandemie einzudämmen. Für die Kunden sind er und sein Team von 10 bis 16 Uhr erreichbar. Auch hier gilt: einfach klopfen!

Sind weiterhin für die Kunden da: Juwelier Dirk Zachey und sein Team. In Kurzarbeit musste er niemanden schicken. Quelle: Jana Franke

Abgeschlossen ist auch die Tür in der Buchhandlung Peplau. Wer klopft, wird nicht abgewiesen. Die beiden Mitarbeiterinnen nehmen Bestellungen entgegen. Gezahlt werden kann am Eingang per EC-Karte oder in bar.

Tür muss abgeschlossen sein

Darauf, dass Kunden nicht einfach in Geschäfte hereinspazieren können, achtet das Ordnungsamt der Stadt Grevesmühlen dieser Tage besonders. So ist auch im Elektrogeschäft von Maik Gutow ohne weiteres kein Reinkommen. Er und sein Kollege haben im Moment viel mit Reparaturen zu tun. „So leid es mir für die Wirtschaft tut, aber der Lockdown ist gerechtfertigt“, meint auch er. „Gesundheit geht vor.“

Von Jana Franke