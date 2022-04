Lockwisch: Fast zwei Millionen Euro für eine neue Dorfstraße

Lockwisch

Die Hauptstraße in Dorf Lockwisch ist eine Holperpiste aus altem Kopfsteinpflaster. Es hat hier und da ein paar Lücken. Wo immer wieder Reifen der Autos, Lkw und Traktoren rollen, haben sich Rillen gebildet. Schon lange wurde über eine Sanierung der Straße diskutiert. Mit Geld von Land und Bund wird sie jetzt möglich und das alte Kopfsteinpflaster wird verschwinden.

1,17 Millionen Euro von Bund und Land

1,17 Millionen Euro bekommt die Stadt Schönberg für die Baumaßnahme. Seit 2019 gehört Lockwisch zu Schönberg. Als eigenständige Gemeinde hätte Lockwisch die Straße vermutlich nie erneuern können. Der Eigenanteil wäre trotz weitreichender Förderungen zu hoch für die finanzschwache Kommune gewesen. Mit der Stadt Schönberg im Rücken wurde es jetzt aber doch möglich. Noch in diesem Jahr soll an der Dorfstraße, die in einer Sackgasse endet, gebaut werden.

Fusion machte Förderung erst möglich

Das Fördergeld kommt aus dem Topf zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. Das Geld fließt also, auch weil die Dorfstraße zu Ackerflächen führt. „Das ist dringend notwendig“, sagt Ortsvorsteher Egbert Lippold, der sich für die Belange der etwa 200 Haushalte in Lockwisch einsetzt. Nach der Fusion 2019 hatten Lockwisch und Schönberg 400 000 Euro bekommen, die laut Bürgermeister Stephan Korn (KWG) für Straßensanierungen nach Lockwisch geflossen sind. So wurde unter anderem die Verbindungsstraße zwischen Rupensdorf und Lockwisch komplett erneuert. Sie war zuvor an einigen Stellen abgesackt und es mussten größere Umwege gefahren werden. Mit dem Ausbau der Dorfstraße soll es in Lockwisch dann bald ruhiger werden.

Landrat Tino Schomann überreichte den Bewilligungsbescheid an Bürgermeister Stephan Korn (r.) und Lockwischs Ortsvorsteher Egbert Lippold (l.). Quelle: Malte Behnk

Hilfe für ländliche Region

„Das finde ich super für die ländliche Region“, sagt Landrat Tino Schomann (CDU), der den Förderbescheid in Schönberg überreichte. Etwa 1,3 Millionen Euro kostet der Ausbau der Dorfstraße auf einer Länge von 725 Metern. „Da bin ich als ehemaliger Bürgermeister auch neidisch auf die Förderung von 90 Prozent“, sagt Schomann. Etwa 130 000 Euro muss Schönberg noch selbst aufbringen.

Geschichte von Lockwisch Die Gemeinde Lockwisch ist seit dem 1. Januar 2019 aufgelöst. Sie ist jetzt ein Ortsteil der Stadt Schönberg. Zuvor wurde die Gemeinde so beschrieben: Lockwisch liegt westlich von Schönberg an der Eisenbahnstrecke Lübeck–Bad Kleinen und hat 370 Einwohner. Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt, da der Ackerboden sich in einem sehr guten Zustand befindet. Zwei Domherren, die dort ihre Wohnungen bis 1600 bezogen hatten, trugen zur Wirtschaftlichkeit Lockwischs bei. Dies war ein Grund, warum Lockwisch zu den damals bedeutenden Dörfern des Fürstentums Ratzeburg gehörte. Ein anderer war, dass sich in Lockwisch 9 Bauernstellen befanden.

Altes Kopfsteinpflaster verschwindet

Bei den Bauarbeiten verschwindet das alte Kopfsteinpflaster. Es wird durch Betonrechtecksteine ersetzt, wie sie auch schon in der Dorfstraße in Schönbergs Ortsteil Kleinfeld verwendet wurden. 3,50 Meter breit wird die Fahrbahn und auch ein 1,50 Meter breiter Fußweg wird neu gebaut. Außerdem werden 22 neue Straßenleuchten mit modernem, sparsamen und insektenfreundlichen Licht aufgestellt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Baubeginn noch in diesem Jahr

Noch in diesem Jahr werden die Bauarbeiten beginnen und zu einen großen Teil umgesetzt. Das ist Bedingung für die Fördermittel. Jetzt ist vor allem die Verwaltung im Amt Schönberger Land gefordert. Sie muss die Bauarbeiten ausschreiben, bei der Größenordnung europaweit. Damit wird der Umbau der Straße voraussichtlich erst im Sommer beginnen.

Das alte Kopfsteinpflaster wird gegen glattes Betonsteinpflaster ausgetauscht. Quelle: Malte Behnk

Schönberg investiert etwa 5,5 Millionen Euro

Der Straßenausbau in Lockwisch ist nur eine von mehreren großen Investitionen in der Stadt Schönberg. „Wir setzen in diesem Jahr etwa 5,5 Millionen Euro um“, sagt Bürgermeister Stephan Korn. „Viel Geld fließt in die Erneuerung des Brandschutzes in unserer Schule und deren Digitalisierung. Außerdem sanieren wir das Palmbergstadion.“ Auch dafür hatte die Stadt Fördergeld bekommen. In Schule und Stadion investiert die Stadt jeweils mehr als eine Million Euro. Hinzu kommen Straßensanierungen wie die in Lockwisch und Container, die für den Jugendclub aufgestellt werden sollen.

Von Malte Behnk