Lockwischer Landwirt schützt die Natur

Wilhelm Maack entstammt einer Bauernfamilie, die in Lockwisch seit über 500 Jahren nachweisbar ist. Die jahrhundertelange Tradition dürfte dazu beigetragen haben, dass ihm eines besonders am Herzen liegt: die Bewahrung von Natur und Umwelt, oder, wie er auch sagen würde, „der Schöpfung“. Sichtbare Zeichen für das Engagement des Naturnutzers als Naturschützer sind Teiche und Knicks, die er angelegt hat, Waldstücke, die er gepflanzt hat und Blühstreifen auf eigenem Land und auf Grundstücken, die er verpachtet. Wilhelm Maack hofft, dass viele Landwirte es so machen wie er. Natur, Umwelt, Artenvielfalt und das Leben der Menschen zu schützen, sei wichtig. Das würden gerade jetzt viele junge Menschen klarmachen. Wilhelm Maack erklärt: „Wenn man nicht anfängt, kann nichts passieren.“

Geldprämien für Blühstreifen 680 Euro pro Hektar bekommen Landwirtschaftsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern, wenn sie Blühstreifen und Blühflächen anlegen. Voraussetzung ist allerdings ein erfolgreicher Antrag. Das Schweriner Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt teilte auf Anfrage mit: „In diesem Jahr waren keine Neuanträge mehr möglich.“ Das 2019 zur Verfügung stehende Budget ist bereits durch ältere Anträge ausgeschöpft. 2018 wurden 799 Anträge gestellt und knapp vier Millionen Euro ausgezahlt. Angelegt wurden in dem Jahr nach Angaben des Landesbauernverbands 8073 Hektar Blühflächen und Blühstreifen. Aus finanzieller Sicht sind sie besonders bei Äckern attraktiv, die wegen Standort, Zuschnitt oder Größe unrentabel sind.

Blühflächen schaffen, das machte Wilhelm Maack schon lange Zeit bevor das Land Mecklenburg-Vorpommern dafür Zuschüsse zahlte. Er erzählt: „Ich mochte es schon immer leiden.“ Er mache es in seinem Betrieb seit 40 Jahren. Viele Menschen hätten ihn angesprochen und gesagt: „Das sieht aber schön aus.“ Dann geht Wilhelm Maack noch weiter in die Vergangenheit. Er sagt, „ich mochte es schon immer“ und berichtet, dass er sich als Kind Taschengeld verdiente, indem er Blumen und Petersilie verkaufte. Mittlerweile ist der Lockwischer zwar Rentner und ein Großteil des Landes verpachtet, aber auf einem eigenen Grundstück hat er eine Blühfläche und: „Ich versuche, Kollegen, denen ich Land verpachtet habe, das Pflanzen von Blühstreifen nahezulegen.“ Es sei bewundernswert, wie viele Landwirte in der ganzen Region es machen und dadurch zu einer Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten beitragen. Der Lockwischer berichtet: „Ich habe festgestellt: Junge Betriebsleiter sind da mehr aufgeschlossen.“ Dann nennt Wilhelm Maack einen Vorteil der Blühstreifen: Ungenutztes Land kann aufgewertet werden. Allerdings sei die finanzielle Lage für viele Landwirte derzeit sehr schwierig. Wilhelm Maack erklärt: „Man muss sich gut überlegen, wie es in den Arbeitsablauf passt und wo man es macht.“ Besonders ansprechend finde er Blühflächen dort, wo sie von vielen Menschen gesehen werden. Mitentscheidend für den Erfolg sei die Auswahl eines artenreichen Saatgutes, das an den jeweiligen Standort angepasst ist.

Bienenkästen eines Imkers stehen neben einem Feld, das Wilhelm Maack gehört. Am Rand wachsen Sonnenblumen. Quelle: Jürgen Lenz

Als eine Art Allheilmittel sieht der Landwirt aus Lockwisch die Blühflächen nicht. Er sagt, sie seien sinnvoll, würden aber allein nicht ausreichen, um eine artenreiche Natur zu sichern. Blühflächen seien ein Baustein von vielen. Weitere wichtige Bausteine seien Gewässer wie Bäche, Teiche und Kuhlen, denn: „Wasser ist Leben.“ Vielfältige Lebensräume würden aber auch entstehen, wenn Knicks, Bäume und ganze Wälder angepflanzt werden. „Das sollte auch gefördert werden“, meint Wilhelm Maack. Sein Bauernhaus heizt er mit Holz, das aus Knicks und Wald gewonnen wird.

Das Engagement des Lockwischer Landwirts für die Natur ist auch religiös begründet. Wilhelm Maack ist Kirchenältester in Schönberg. Er kündigt an: „Am Sonntag, dem 8. September, möchte ich einen Gottesdienst gestalten in der Schönberger Kirche über die Heilung eines Gelähmten durch zwei Apostel und zur Heilung der Natur durch jeden von uns Menschen.“ Alle seien dazu eingeladen – besonders junge Menschen und Kinder. Der Gottesdienst mit Wilhelm Maack beginnt um 10 Uhr.

