Löppt: Plattsnacker treffen sich zum 15. Mal

Grevesmühlen

Plattdütsch verstahn un plattdütschen Satz seggen löppt bi juch und geiht gaud? Dann sind Sie ja beim Plattsnackertreffen in Grevesmühlen genau richtig. Das findet morgen zum mittlerweile 15. Mal statt. Treffpunkt ist von 14.30 bis 17.30 Uhr der Rathaussaal. Willkommen sind alle Freunde der niederdeutschen Sprache – egal, ob sie schnacken können oder nicht. Verstahn wäre allerdings schon wichtig.

Die Begrüßung nimmt in gewohnt lockerer Art Olaf Both vor. Der Leiter des Volkskundemuseums in Schönberg wirbt vor allem für die Kinder, die sich im Plattdütschen Verein tau Rehna engagieren. Mit „Kinnerklass“ von Rudolf Tarnow warten sie mit einem beliebten Stück auf, das die Gäste erfreuen soll. Er selbst wird mit Hans-Joachim Kahl als Seemann auf der Bühne stehen und plattdütsche Sketche zum Besten geben.

Mit dabei sein werden in diesem Jahr auch wieder die „Plattdütsch Gill“ aus Grevesmühlen – ebenso wie der Plattdütsche Verein tau Rehna ein treuer Akteur. Ebenfalls erwartet wird der Schauspieler, Sänger und Radiomoderator Benjamin Nolze, der sein neues Programm „Mötst di nich argern!“ im Gepäck hat.

Der Wahl-Lübstorfer engagiert sich sehr für die plattdeutsche Sprache. Im laufenden Herbstsemester gibt er in den Gadebuscher, Wismarer und Grevesmühlener Arbeitsstellen der Kreisvolkshochschule Nordwestmecklenburg Plattdeutsch-Kurse unter der Überschrift „Dit un Dat – wi snacken platt“. Der 51-Jährige hatte unter anderem Engagements am Ohnsorg-Theater in Hamburg und der Fritz-Reuter-Bühne in Schwerin.

Das Plattsnackertreffen hat sich mit den Jahren zu einer beliebten Veranstaltung in Grevesmühlen entwickelt. Grevesmühlens Kulturbeauftragter Alexander Rehwaldt hält eine solches sich wiederholendes Freizeitangebot für wichtig, um die niederdeutsche Mundart weiterhin zu pflegen und allen Plattsprechern ein Forum zu geben. Im vergangenen Jahr schauten sich mehr als 90 Gäste das dreistündige Programm aus Sketchen, Gesang, Rezitationen und Tanz an. Im Jahr zuvor waren es sogar etwa 130 Freunde der plattdeutschen Sprache. Witzig, humorvoll und sehr gekonnt präsentieren sich die Akteure der verschiedenen Gruppen mit ihren Programmen auf der Bühne.

Hungern muss am Samstag auch niemand. Der Freizeitklub Grevesmühlen übernimmt die Versorgung mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Eintrittskarten für das Plattsnackertreffen sind für vier Euro in der Stadtinformation Grevesmühlen oder an der Tageskasse erhältlich.

Von Jana Franke