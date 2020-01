Los geht’s: Spatenstich für Bahnhofsvorplatz in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Großer Bahnhof am Bahnhof: Dass auch ein Landesinfrastrukturminister durchaus Baggerfähigkeiten besitzt, bewies Christian Pegel am Freitagnachmittag in Grevesmühlen. Er brachte auf dem Bahnhofsvorplatz einen gemauerten Pfeiler zum Einsturz – und damit ist ein offizielles Zeichen für die Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Vorplatzes und seiner Zuwegungen gesetzt.

Der Spatenstich am Freitagnachmittag war mit strömendem Regen verbunden. Das kann ja nur Glück bringen für das 2,1 Millionen Euro teure Vorhaben, das im ersten Quartal 2021 beendet sein soll. So viel Geduld müssen die Grevesmühlener also noch haben. Aber nach fast vier Jahren ist ein weiteres Jahr nahezu lächerlich.

Fördermittel in Millionenhöhe

Bereits im Jahr 2016 wurde ein Förderantrag für Investitionen und Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch den „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ gestellt. Der ist nunmehr bewilligt und Christian Pegel übergab am Freitagnachmittag an Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler offiziell den Bescheid über 1,6 Millionen Euro.

Abrissarbeiten vor dem Spatenstich: Seit Mitte der Woche macht ein Bagger Schuppen und Mauern den Erdboden gleich. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Der Bagger rückte bereits Anfang der Woche auf dem Gelände an. Die ersten Gebäude sind abgerissen, das inzwischen leer stehende Wohnhaus im vorderen Bereich am Taxistand wird in den nächsten Tagen dem Erdboden gleichgemacht. In mehreren Bauabschnitten wird der Vorplatz flott gemacht. Der „Gebhartweg“ und die Straßen „Am Bahnhof“ und „Am Güterbahnhof“ werden asphaltiert.

Attraktivität steigern

Der Vorplatz selbst steht unter Denkmalschutz, die vorhandenen Pflastersteine werden wiederverwendet. Kommt er jetzt – durch Pendler zugeparkt – eher unattraktiv daher, soll sich das grundlegend ändern. Rund um den Vorplatz entstehen nach Aussage von Lars Prahler 50 Stellplätze. Nur noch Taxen und der Anrufbus dürfen vor dem Bahnhofsgebäude halten. Zudem soll es 32 Parkmöglichkeiten für Fahrräder geben. „Viele Ideen von Bürgern sind mit eingeflossen“, erklärte Lars Prahler.

Der Bahnhofsvorplatz: Um 1930 gab es noch keinen Busbahnhof. Dort bestimmten Bäume das Bild vor dem Bahnhofsgebäude der Stadt. Quelle: Sammlung Udo Meier

Mit der Sanierung erhält auch diealte Bahnhofsuhr wieder ihr altes Zuhause. Auf Initiative der Grevesmühlener Rotarier ist sie instandgesetzt worden und wartet im Rathausfoyer auf ihren Umzug. Ebenso die Skulptur „Der lukullische Traum“, die auf dem Gelände des Bauhofs alles andere als traumhaft untergebracht ist. Jahrelang stand das knapp fünf Meter hohe Bauwerk in der August-Bebel-Straße und könnte bald im Park am Bahnhof einen neuen Platz finden.

Steiniger Weg

Der Weg zur Sanierung war alles andere als eben: Die Kaufverhandlungen mit der Bahn verliefen zäh, Förderanträge ließen auf sich warten, ebenso Genehmigungsverfahren, die Auftragssumme erhöhte sich. Geplant war zunächst mit einem Investitionsvolumen von 1,75 Millionen Euro. Jetzt sind es 350 000 Euro mehr. „Wir sind froh und dankbar, dass sich damit aber auch die Fördersumme erhöht hat“, resümiert Lars Prahler. Zu 75 Prozent werden die Baukosten aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. „Dafür hat die Stadt einen langen Atem bewiesen“, sagte Christian Pegel anerkennend.

Dass das Bauprojekt bei einer Vielzahl von Grevesmühlenern und Bahnreisenden gut ankommt, beweist nicht zuletzt auch ein Anruf aus Warnow, der den Bürgermeister vor einiger Zeit erreichte. „Die Familie möchte eine Bank für den Bahnhofsvorplatz sponsern“, sagte Prahler erfreut. Hintergrund: Sie würden ihre Tochter immer vom Bahnhof abholen und wieder hinbringen. Diesen emotionalen Moment wollen sie auf dieser Bank erleben – vielleicht ja auch das eine oder andere Elternteil, das das Kind verabschiedet oder begrüßt.

Von Jana Franke