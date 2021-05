Industrieruine am Börzower Weg - Lost Places: So sieht es in den alten Getreidehallen in Grevesmühlen heute aus

Die riesigen Hallen des ehemaligen Agrochemischen Zentrums (ACZ) am Börzower Weg in Grevesmühlen stehen seit vielen Jahr leer. Wo sich heimlich Jugendliche treffen, sollen bald Wohnhäuser entstehen. Ein Blick hinter die Fassade zeigt, wie gigantisch die Gebäude teilweise sind. Alle Fotos in der Bildergalerie.