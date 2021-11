Lost Places: Wilde Müllkippen und heimliche Treffen im ehemaligen ACZ Grevesmühlen

Grevesmühlen

Die Pläne für das neue Wohngebiet am Börzower Weg in Grevesmühlen sind schon sehr konkret. Die Wobag plant rund 100 neue Wohnungen, ein privater Investor will ein Altersheim bauen, die Stadt selbst will bezahlbare Bauplätze für Familien schaffen. Dafür wurden die Gebäude des ehemaligen Getreidelagers inzwischen abgerissen, die Firma Ingwersen hat ganze Arbeit gleistet, nur die Reste eine einzigen Halle stehen noch. Doch nur wenige Meter weiter wartet die nächste Herausforderung auf die Kommune. Denn was mit dem Areal des ehemaligen ACZ passieren wird, ist derzeit noch unklar. ACZ steht für „Agrochemisches Zentrum“ und war nichts anderes als Lager und Umschlagplatz für alles, was in der Landwirtschaft der DDR an Chemie und Düngemitteln benötigt wurde. Und genau das ist das Problem. Denn noch weiß niemand genau, wie hoch die Belastung des Bodens genau ist. Solange bleiben die Gebäude stehen, in denen sich Jugendliche aufhalten, die die Wände mit Graffiti verzieren und sich einen Fahrradparcours aufgebaut haben. Ein Blick hinter die Mauern verrät, wie gewaltig die Ausmaße der Gebäude sind. Inzwischen nimmt die Zahl der wilden Müllkippen auf dem Gelände deutlich zu.

Zur Galerie Was herauszuholen war aus den Hallen und Bürogebäuden, haben Unbekannte bereits entfernt. Vieles wurde zerstört.

Von Michael Prochnow