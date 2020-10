Die Scheiben sind eingeschlagen, die Hallen leer, Tauben haben sich in den riesigen Dachstühlen eingerichtet, Mäuse und andere Nagetiere leben von den Resten des Getreides. Die ehemalige Trocknungsanlage am Börzower Weg ist längst verlassen. Und doch strahlt der Ort, der bald zu einem Wohngebiet werden soll, etwas Faszinierendes aus. Eindrücke von diesem Lost Place gibt es in unserer Bildergalerie.