Lottihof Seefeld braucht Geld für zahnkranke Eseloma Jule 

Ein Vierbeiner muss zum Zahnarzt: Eseldame Jule ist bereits um die 27 Jahre alt und schon im Kinderhospiz in Berlin als Therapietier im Einsatz gewesen. „Während der jährlichen Zahnkontrolle stellte unsere Tierärztin fest, dass unserer Jule drei Zähne gezogen und obendrein noch ein weiterer beschliffen werden muss“, berichtet Christine Geburtig, Leiterin des Lottihofs in Seefeld.

Weil die Tierärztin die Zähne nicht vor Ort ambulant ziehen konnte, kam die Eselin in die Tierklinik nach Wahlstedt. Obwohl dort bereits ein Sonderpreis für den Lottihof gemacht wurde, ist die Rechnung für diese Zahnbehandlung über fast 1450 Euro dennoch ein Schlag ins Kontor. „Wir wissen derzeit nicht, wovon wir das bezahlen sollen“, so Christine Geburtig.

Abgesagte Veranstaltungen

Auch dem „aktion tier Lottihof“ des Vereins Lottihof für Kinder und Tiere macht die aktuelle Corona-Pandemie zu schaffen: Durch wegfallende Aktionstage bereits das gesamte Jahr über sind ein großer Teil wichtiger Einnahmen ausgeblieben. Und der traditionell im Advent ausgerichtete Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr ebenfalls nicht statt. „Wir hatten sonst an dem Tag regelmäßig 300 Besucher auf dem Hof und über den angebotenen Imbiss, die Tombola sowie die Geld-, Sach- und Futterspenden kam für den Unterhalt am Jahresende noch einmal gut etwas zusammen“, berichtet die 49-Jährige. Da wiegt es um so schwerer, wenn unvorhersehbare Ausgaben zusätzlich den schmalen Geldbeutel belasten wie die Behandlung von Eseldame Jule.

Zu große Schafsherde

Aktuell müssen 21 Schafe versorgt werden - gefüttert werden sie von Mitarbeiter Andreas Runge. Quelle: Peter Täufel

Zudem kam vor wenigen Tagen die Anfrage einer Tierfreundin, ob der „ Lottihof“ vier weitere Schafe aufnehmen kann, die sie aus einer prekären Haltung gerettet hat. Derzeit beherbergt der Hof eine gemischte Herde von Schafen verschiedener Rassen - das älteste, Dörte, zählt bereits stolze 23 Lenze. „Wir stoßen da jetzt schon an unsere Grenzen und können diese zusätzlichen vier Tiere nur dann aufnehmen, wenn wir sie innerhalb kürzester Zeit als ,Rasenmäher’ weiter vermitteln können oder wenn sich Tierpaten finden, die für die Futterkosten aufkommen“, erklärt Christine Geburtig.

Patenschaft als Geschenk

Generell ist die gelernte Tierpflegerin der Meinung, dass Eltern ihren Kindern zum Beispiel zu Weihnachten lieber erst einmal eine Tierpatenschaft schenken, als direkt ein Tier unter den Weihnachtsbaum legen sollten. So könnten die lernen und begreifen, dass Tiere Verantwortung, und neben allem Spaß und aller Freude die man mit ihnen haben kann, in aller erster Linie Arbeit bedeuten. „Wir möchten damit verhindern, dass von den Eltern mit bestem Vorsatz für die Kinder angeschaffte Tiere vernachlässigt oder gar ausgesetzt werden, wenn sie dann mit der Aufgabe überfordert sind“, sagt die Initiatorin des Hofes.

193 Tiere auf dem Hof

Zurzeit leben auf dem „aktion tier Lottihof“ 193 Tiere - angefangen vom Geflügel wie Kanarienvögel, Hühner, Enten, Gänse, Puten oder Pfauen, über Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas und natürlich Hunde und Katzen, bis hin zu Ziegen, Schafen, Hängebauchschweinen, Rindern, Pferden, Eseln und Alpakas. Hin und wieder werden auch Wildtiere aufgenommen, die aufgepäppelt werden müssen und dann wieder frei gelassen werden. Sie alle freuen sich über Besuch in der Adventszeit. Und weil die Weihnachtsfeier in diesem Jahr ausfällt, wird an jedem Tag mit den Gästen die mit einer Spende kommen, eine Tierbescherung gemacht.

Von Peter Täufel