Lottihof erhält finanzielle Spritze vom Landkreis Nordwestmecklenburg

Als man sich im vergangenen Jahr im Nordwestmecklenburger Kreistag darüber einigte, den Tierheimen im Landkreis regelmäßig mit einer jährlichen Förderung von 10 000 Euro unter die Arme zu greifen, – was in 2019 dann auch zum ersten Mal geschah –, hatte man doch glatt den Aktion Tier-Lottihof in Seefeld vergessen.

Die Tierheime in Dorf Mecklenburg und in Roggendorf unterscheiden sich vom Lottihof insofern, als dass man sich in Seefeld vor allen Dingen um alte und kranke Tiere kümmert, deren Vermittlung nicht im Vordergrund steht. „Ein ganz wichtiges Anliegen innerhalb des Tierschutzes, das wir natürlich auch unterstützen wollen“, bet Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss, als sie kürzlich gemeinsam mit ihrem ersten Stellvertreter Mathias Diederich, den Lottihof besuchte und dieses Mal einen Förderbescheid mit dabei hatte.

10 000 Euro werden gut investiert

Das Geld können die Lottihof-Betreiber gut gebrauchen. Gerade in diesem Jahr, wie Christine Geburtig und Doreen Huff vom Vorstand erzählten, das aufgrund des Corona-Virus und der damit zusammenhängenden Einschränkungen auch für den Tiergnaden-Hof nicht ganz unproblematisch verläuft. „Langsam kommen wieder Kindergarten- und Schulgruppen, die im Frühjahr gar nicht kommen durften.“

Auch Ferienkinder, die sonst im Sommer immer eine gute Zeit auf dem Lottihof verleben und dabei auch lernen, was es bedeutet, sich respektvoll auch um alte und kranke Tiere zu kümmern, konnten in diesen Sommerferien nicht kommen.

Die 10 000 Euro darf der Lottihof relativ frei verwenden, erklärte die Landrätin. Ein Problem, das Geld auszugeben, habe man nicht, sagte Christine Geburtig. „Wir haben gerade wieder für 6100 Euro Heu bestellt, dazu kommt noch Stroh für 2800 Euro und Tierarztkosten fallen bei unseren Tieren immer wieder an.“

Tiere leiden unter Hitze

Unter der derzeitigen Hitze, erklärten die Tierschützer der Landrätin und ihrem Stellvertreter bei einem Hofrundgang, leiden derzeit einige Tiere. Die Schweine zum Beispiel vertragen heiße Temperaturen nicht wirklich gut, lassen sich aber auch ungern mit Wasser abspritzen. Ihnen helfe ein kühles, feuchtes Tuch auf dem Rücken.

Hunde und Pferde erhalten in der Hitzezeit Abkühlung im Weiher, der sich auf dem Gelände des Lottihofes befindet. Die Mäuse, die gerade erst ein neues Gehege aus Glas erhalten hatten, in dem Besucher, sie gut beobachten können, mussten ins Innere verlegt werden. „Sie ertragen Temperaturen bis maximal 28 Grad“, so Geburtig.

Am wenigsten beeinträchtigt fühlen sich die Esel. Sie stammen schließlich ursprünglich auch aus den gebirgigen, kargen, steinigen Steppen Nordafrikas, also aus Gegenden, in denen es tagsüber sehr heiß werden kann.

Von Annett Meinke