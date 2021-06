Seefeld

Endlich Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern! Das bedeutet auf dem Lottihof in Seefeld sechs Wochen lang Ferienkinder zwischen acht und 15 Jahren und damit auch jede Menge Abwechslung für die Hofbewohner menschlicher und tierischer Art. „Unsere Ferienplätze sind fast komplett belegt.“, freut sich Hof-Chefin Christine Geburtig. Lediglich in der letzten Ferienwoche gibt es noch ein, zwei freie Plätze. Wer für diese Zeit noch Betreuung für sein Kind sucht, muss allerdings schnell sein.

Geburtig ist erleichtert, dass es mit den Tierschutzferien in diesem Sommer überhaupt geklappt hat. „Nach all der Bürokratie, die für das Betreiben eines Sommer-Camps unter Corona-Bedingungen vonnöten ist, ein Segen.“ Das empfinden auch die bis zu 12 Ferien-Kids, die zurzeit auf dem Lottihof sein dürfen, um gemeinsam Ferienzeit zu verbringen. Besonders das Kuscheln mit den Tieren steht hoch im Kurs bei den Kids.

Christine Geburtig ist froh, dass sie die Tierschutzferien auf ihrem Lottihof in Seefeld (Nordwestmecklenburg) in diesen Sommerferien überhaupt durchführen kann. Quelle: Annett Meinke

Spielerisch Verantwortung lernen

Bei den Tierschutz-Ferien geht es auch darum, etwas über Verantwortung für Tiere zu lernen. Die Ferienkinder helfen mit, die Tiere zu versorgen und auch die Gehege und die geräumige Anlage des Hofs mit in Schuss zu halten.

„Sie lernen, dass Tiere Wesen sind, die nicht nur einfach zur Bedürfnisbefriedigung dienen.“ Geburtig erzählt von Kindern, die den Hof besuchen und stolz erzählen, dass sie schon reiten können. Die aber nichts davon wüssten, wie man ein Pferd striegelt, seine Hufe sauber macht oder einen Stall ausmistet.

Dass es Spaß machen kann, sich um Tiere zu kümmern, ist Teil des pädagogischen Konzepts. In den Tagen der großen Hitze zum Beispiel, berichten die Kinder, wurde nicht nur manches Tier zur Abkühlung mit Wasser besprüht, auch die Kids duschten gleich ordentlich mit.

Jonathan aus Wismar (8) liebt den schwarzen Ochsen Pauli, der auf dem Lottihof in Seefeld lebt. Der Wismarer Junge verbringt Tierschutz-Ferien auf dem Lottihof. Quelle: Christine Geburtig

Jonathan und der Ochse Pauli

Jonathan aus Wismar-Wendorf (8) ist am Montag nach der Zeugnisausgabe in MV zum ersten Mal da, gemeinsam mit seinem Freund Clemens (8)aus Proseken. Betreut werden die Kinder nicht nur von Christine Geburtig und Doreen Huff vom Lottihof, auch von extra für die Betreuung ausgebildeten Jugendleitern.

Catharina Blum aus Schwerin ist eine von ihnen. Die 17-jährige Gymnasiastin kam vor zwei Jahren das erste Mal auf den Lottihof, um sich mit um die Tiere zu kümmern. Sie gehörte bald, wie Geburtig sagt, zu den „Stammkindern“. Kinder, die regelmäßig in Seefeld vorbeischauen und sich für die Tiere engagieren. Nun ist Catharina Jugendleiterin und überlegt, ob sie nach dem Abitur im kommenden Jahr ein Ökologisches Jahr einlegt. Vielleicht auf dem Lottihof.

Zwölf Wochen alt war das Bullenkälbchen Pauli, als es auf den Lottihof in Seefeld ankam. Er sollte geschlachtet werden, weil er zu klein ist, um als Zuchtbulle zu dienen. Quelle: Annett Meinke

Den schwarzen Ochsen Pauli mag Jonathan ganz besonders. Pauli war noch ganz klein, als er auf dem Lottihof ankam. Er war etwas zu mickrig geraten und taugte deshalb nicht zum Zuchtbullen. Die Schlachtung drohte. Pauli hatte Glück und durfte auf dem Lottihof zum ausgewachsenen Rindvieh werden. „Mein Papa wollte mir nicht glauben, dass es hier auf dem Lottihof auch einen Stier gibt.“, sagt Jonathan.

Christine Geburtig erklärt ihm, was der Unterschied zwischen einem Stier und einem Ochsen ist. Dass Pauli deshalb Ochse genannt wird, weil er keine Kälbchen mehr zeugen kann. Sie schlägt Jonathan vor, ein paar Fotos von Pauli an den Papa zu schicken. Quasi als Beweis.

Bewegung an frischer Luft

Was Christine Geburtig in diesem Jahr besonders auffällt, sagt sie noch, ist, dass die Kinder, auch die älteren, irgendwie schlapper sind als in den Tierschutzferien der vergangenen Jahre. „Man merkt ihnen an, dass sie zu viel Zeit vor Bildschirmen verbracht haben, sich monatelang wenig bewegt haben.“

Die gute, frische Seefelder Landluft und das den ganzen Tag auf dem Lottihof Unterwegssein, werden die Kids wohl bald wieder fit machen. Und ihre Eltern wird es freuen, wenn sie dann mit starken, ausgeglichenen Kindern in den Urlaub fahren können. Eines von den großen Mädchen, Runa, 15 Jahre alt, fährt nach Tschechien. Auch darauf freut sie sich.

Von Annett Meinke