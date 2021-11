Seefeld

Dass das Coronavirus, zumindest im übertragenen Sinn, tatsächlich auch sein Gutes haben kann, konnten am vergangenen Wochenende die Betreiber des Aktion-Tier-Lottihofes in Seefeld erleben.

Impfprämie für die Tiere

Die Firma Biotherm aus Hagenow, die Teil einer Unternehmensgruppe ist, die sich auf die stoffliche und energetische Nutzung von Holzhackschnitzeln, Ersatzbrennstoffen und alternativen Biomassen spezialisiert hat, hatte eine Impfprämie ausgelobt, um möglichst viele Mitarbeiter zu motivieren, sich impfen zu lassen. Ein Teil der Mitarbeiter aus Hagenow entschied sich ganz spontan, diese Prämie teilweise oder ganz für die schutzbedürftigen Tiere in Seefeld zu spenden.

Mutti eines „Lottihof-Stammkindes“

Ideengeberin und Überbringerin der insgesamt 2300 Euro, die auf diese Weise zusammenkamen, war Susanne Kreft. Sie arbeitet bei Biotherm in Hagenow besuchte den Lottihof am vergangenen Sonnabend gemeinsam mit einer Kollegin. Susanne Kreft kennt die Tierschützer in Seefeld schon lange. „Meine Tochter Elina hilft schon seit vielen Jahren regelmäßig am Wochenende und in den Ferien hier mit.“ Als Elina begann, sich für den Tierschutz zu interessieren, erzählt Susanne Kreft noch, war sie noch klein, erst acht Jahre alt. Inzwischen ist sie fünfzehn. Durch die Pandemie kann sie derzeit wie auch die anderen „Stammkinder“ – wie Lottihof-Chefin Christine Geburtig die Kinder nennt, die regelmäßig kommen – nicht so oft helfen, wie sie gerne würde.

Das gespendete Geld aus den Impfprämien der Mitarbeiter der Firma Biotherm in Hagenow wird sofort in Einstreu und Spezialfutter für die Tiere des Tierschutz-Lottihofes in Seefeld (Nordwestmecklenburg) investiert. Lottihof Vorstandsmitglied Doreen Huff freut sich. Quelle: Annett Meinke

Einstreu und Spezialfutter

Und wie das so läuft auf dem Lottihof: Jede Geldspende wird sofort eingesetzt. „Von den 2300 Euro konnten wir Einstreu für unsere Pferde, Hühner, Chinchillas, Kaninchen, Mäuse, Hamster kaufen, und noch vier Paletten Spezialfutter für einige unserer kranken Schützlinge“, freute sich Lottihof-Vorstandsmitglied Doreen Huff.

Von Annett Meinke