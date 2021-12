Lübberstorf

Die Freiwillige Feuerwehr Lübberstorf ist Geschichte. Wehrführer Ronny Krüger hat sie am Mittwoch bei der Integrierten Rettungsleitstelle Westmecklenburg abgemeldet. Amtswehrführer Lars Krasemann ist informiert, ebenso das Ordnungsamt des Amtes Neukloster-Warin, dem die Gemeinde Lübberstorf angehört.

Kündigung am 15. Dezember eingereicht

Am 29. November hatten sieben Feuerwehrleute ihren Austritt zum 15. Dezember erklärt. In der Sitzung der Gemeindevertreter übergaben sie ihre Kündigungsschreiben. Bis zum Dienstag, dem 14. Dezember, hatten die ehrenamtlichen Brandschützer auf die Gesprächsbereitschaft der gewählten Volksvertreter gehofft.

Am Abend trafen sich die Kameraden im Feuerwehrgerätehaus, um ihre Sachen abzugeben. „Keiner von den Gemeindevertretern ist zu uns gekommen. Wir haben noch nicht einmal den Eingang der Kündigungen bestätigt bekommen“, berichtet Ronny Krüger. Zwar habe es keine ausdrückliche Einladung für die Zusammenkunft am Dienstagabend gegeben. „Aber bekannt war sie“, sagt er. Immerhin sind zwei Gemeindevertreter auch Mitglied in der Feuerwehr.

Ronny Krüger hat seine Kündigung zum 31. Dezember eingereicht. Bis dahin amtiert er als Wehrführer quasi pro forma. Denn inzwischen haben vier weitere seiner Kameraden ihren Dienst quittiert. Von insgesamt 15 Feuerwehrleuten verbleiben gerade mal vier. „Damit ist die Feuerwehr nicht mehr einsatzbereit“, sagt Krüger. Deshalb hat er sie am Mittwoch bei der Leitstelle in Schwerin abgemeldet.

Nach seinen Angaben hätten sich die Männer darauf verständigt, dass sie sofort wieder in die Feuerwehr eintreten würden, wenn die Gemeindevertretung den Weg frei macht für Neuwahlen. „Aber bevor sie zurücktreten, nehmen sie wohl lieber in Kauf, dass die Bevölkerung gefährdet ist.“

Schlussstrich unter Querelen mit der Gemeinde

Die Feuerwehrleute ziehen mit ihren Rücktritten einen Schlussstrich unter Querelen mit der Gemeinde, die es schon seit Jahren geben soll. „Es ging immer ums Geld“, sagt Ronny Krüger. „Als ich in der vorherigen Legislaturperiode noch Gemeindevertreter war, konnte ich noch etwas Einfluss nehmen.“ Das sei seit Mai 2019, als eine neue Gemeindevertretung gewählt wurde, vorbei.

Das Fass zum Überlaufen brachte jetzt eine Fahrzeugreparatur, die der Bürgermeister anfangs nicht bezahlen wollte. Seitdem sollte der Wehrführer jeden einzelnen Cent bei der Gemeindevertretung schriftlich beantragen.

Das heißt auch, die beiden Feuerwehrfahrzeuge dürfen ohne Genehmigung des Bürgermeisters nicht mehr betankt werden. Diese Arbeitsweise sei nicht zu akzeptieren: „Wir dürfen für die Gemeindevertreter und die Bürger zwar ins Feuer gehen, aber mit einer mangelnden Technik, die wir noch nicht mal reparieren dürfen“, beklagen die Ehrenamtler. Dazu seien sie nicht mehr bereit.

Einige Feuerwehrleute wollen in anderen Wehren weitermachen

Einige der Kameraden wollen in die Nachbarwehren eintreten. In Glasin oder Neukloster hätten sie offene Türen vorgefunden. „Schon allein wegen der begonnenen Lehrgänge, die sie zu Ende führen wollen, machen sie weiter. Aber auch die kosten etwas Geld. In Lübberstorf ist es ungewiss, ob sie das Geld kurzfristig bekämen. Denn in Corona-Zeiten werden Lehrgänge kurzfristig angesetzt oder abgesagt“, erläutert der Wehrführer.

In den letzten Jahren musste die Lübberstorfer Feuerwehr im Durchschnitt sechs-, siebenmal zu Einsätzen ausrücken. „Aufgrund der mangelnden Technik wurden wir von den Nachbargemeinden selten zu Hilfe gerufen“, erklärt der Wehrführer die geringe Anzahl. Zudem widerspricht er dem Bürgermeister, dass sie Einsätze nicht absichern konnten, weil alle Feuerwehrleute auswärts arbeiten. „Wir haben es bisher immer geschafft, die Sollstärke von sechs Mann zu erreichen, manchmal auch durch Zufall, aber viele Kameraden arbeiten im Schichtdienst und sind tagsüber zu Hause.“

Bürgermeister äußert sich nicht: „Das ist eine interne Sache“

Mehr Kopfzerbrechen habe ihm als Wehrführer immer bereitet, „wie ich improvisiere, damit ich den Einsatz überhaupt gewährleisten kann, weil die Technik nicht ausreicht“. Diese Last, so Ronny Krüger, würde erst von ihm abfallen, wenn er als Wehrführer entlassen ist. Doch in einem Schreiben an den Bürgermeister wolle er bereits deutlich machen, dass er jetzt jede Verantwortung ablehnt. „Ich muss mich schließlich rechtlich absichern.“

Bürgermeister Rainer Levetzow reagierte überrascht. Er wisse noch nicht, dass sich die Feuerwehr aufgelöst hat. Ob er im Vorfeld, wie gegenüber der OZ angekündigt, mit den Gemeindevertretern zu den Kündigungen der Feuerwehrleute beraten habe und wie der Brandschutz künftig gewährleistet werden soll, sagte er nicht. „Ich möchte darüber nicht sprechen, das ist eine interne Sache“, erklärte der Bürgermeister.

Von Haike Werfel