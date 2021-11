Lübberstorf

Paukenschlag in der Gemeindevertretersitzung am Montagabend: Sieben Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr haben ihren Dienst quittiert. „Da die Freiwillige Feuerwehr Lübberstorf keine Anerkennung seitens der Gemeindevertretung und insbesondere des Bürgermeisters Rainer Levetzow erfährt, legen wir hier und heute unsere Kündigung zum 15. Dezember auf den Tisch“, erklärte Wehrführer Ronny Krüger. „Mein Amt lege ich zum 31. Dezember nieder und trete ebenfalls aus der Feuerwehr aus. Wir erwarten bis zum 15. Dezember eine Stellungnahme des Bürgermeisters.“

Fahrzeuge haben technische Probleme

Was war passiert? „Kurz gesagt: Wir sind für den Bürgermeister ausschließlich ein Kostenfaktor. Das geht schon seit Jahren so“, erklärte der Wehrführer und nannte Beispiele. „Feuerwehrfahrzeuge dürfen maximal 25 Jahre alt sein. Unsere sind 30 und 39 Jahre alt. Wir können die Löschfahrzeuge nicht mehr mit Wasser betanken, im Ernstfall müssen wir eine Wasserleitung mit Pumpe aufbauen.“ Daniel Buntrock ergänzte: „Wenn wir zum Einsatz hier wegkommen, haben wir schon Glück. Steht das Fahrzeug eine halbe Stunde vor Ort, springt es nicht mehr an und wir müssen uns anschleppen lassen.“

Wehrführer Ronny Krüger (l.) und seine Kameraden Christian und Toni Blank, Pascal Böttcher, Daniel Buntrock, Eric Böhm und Martin Winkler (fehlt auf dem Bild) haben ihren Dienst quittiert. Quelle: Kerstin Erz

Gemeinde lehnte Antrag auf gefördertes Fahrzeug ab

In den Jahren 2018/19 legte das Land ein Förderprogramm auf. Das Motto: „Zukunftsfähige Feuerwehr“. 50 Millionen Euro stellte es für die Aufrüstung der kleinen Landfeuerwehren zur Verfügung. Wehren konnten sich bewerben und für bis zu 170 000 Euro ein voll ausgerüstetes Löschfahrzeug bekommen, was sonst komplett mindestens 200 000 Euro kosten würde, berichtete Krüger. Seine Wehr wollte sich bewerben. Aber der Bürgermeister lehnte ab. Seine Begründung war laut Krüger: Die Gemeinde habe kein Geld und das Fahrzeug würde leer sein und die Ausrüstung würde erhebliche Mehrkosten betragen. Daraufhin legten die Kameraden einen Aushang des Bürgermeisters auf den Tisch, aus dem hervorgeht, dass die 200-Einwohner-Gemeinde schuldenfrei ist und ein Eigenkapital von 774 800 Euro per 6. August 2021 besitze. „Da wären doch 30 Prozent Eigenanteil für unser neues Fahrzeug drin gewesen“, konterten die immer noch enttäuschten Feuerwehrleute.

Damit nicht genug. Das Tor zum Feuerwehrgerätehaus ist defekt. „Mir fiel es schon bei einer Schulung auf den Kopf“, erzählte Daniel Buntrock. „Aber die Reparatur kostet Geld und wird seit sieben Jahren ausgesessen.“

Bürgermeister wollte Reparaturrechnung nicht bezahlen

Das zweite Auto stehe in einem Carport. Dort soll ein Garagentor ran, was zu teuer sei. Inzwischen mussten die Fahrzeuge dringend in die Werkstatt, einiges war zu reparieren und der TÜV fällig. „Darüber habe ich den Bürgermeister informiert, aber keine Antwort bekommen. Die Korrespondenz, die er zudem ausdrücklich nur per Mail erhalten wolle, kam immer wieder als unzustellbar zurück. Wie sollen wir aber so einsatzfähig sein?“ Also hat Ronny Krüger die Fahrzeuge in die Werkstatt gebracht und die Rechnungen an den Bürgermeister weitergeleitet. „Plötzlich erhalte ich von der Werkstatt ein Schreiben, dass der Bürgermeister die Rechnung ablehne, weil nur er berechtigt sei, Aufträge auszulösen. Nun sollte ich als Auftraggeber alles bezahlen“, schilderte der Wehrführer resigniert.

Am 8. November gab es zwischen Wehrführer, Bürgermeister und Gemeindevertretung eine Aussprache. Da konnte Ronny Krüger die Rechnungen durchsetzen. Aber es wurde auch beschlossen, dass ab sofort der Wehrführer jeden einzelnen geplanten Cent bei der Gemeindevertretung schriftlich beantragen muss. Das heißt, dass er seine Fahrzeuge nicht mal mehr ohne Genehmigung des Bürgermeisters tanken kann. „Das heißt auch, dass ich als Wehrführer meine Jungs nicht, wie es zu Coronazeiten jetzt üblich ist, ganz spontan von heute auf Morgen zur Schulung schicken kann.“

Die jungen Männer sind in der Feuerwehr groß geworden

Etliche Kleinigkeiten gäbe es außerdem. „Wir haben die Umkleide und die Garage in einem Raum. Das ist für die Frauen nicht angenehm. Es gibt nur eine Arbeitskleidung für die Kameraden, aber keine Ausgehuniform, in der wir als Feuerwehr Lübberstorf einheitlich auftreten könnten. Die T-Shirts kaufen sich die Kameraden selbst wie auch das Druckerpapier oder die vorgeschriebenen Masken für die Ausbildungen“, berichtete Krüger.

Die acht jungen Männer wollen so nicht mehr weitermachen. „Ich bin in dieser Feuerwehr groß geworden. Ich gehe in keine andere Wehr. Dann höre ich ganz auf“, erklärte Toni Blank enttäuscht. Andere überlegen noch, in welche der Nachbarwehren sie eintreten.

Amtswehrführer: Brandschutz ist Pflichtaufgabe der Gemeinde

„Laut Brandschutzgesetz ist der Wehrführer für die Einsatzbereitschaft seiner Truppe verantwortlich.“ Lars Krasemann, Amtswehrführer im Amt Neukloster-Warin Quelle: Norbert Wiaterek

Amtswehrführer Lars Krasemann kennt die Probleme zwischen der Feuerwehr und dem Bürgermeister. „Ich war am 8. November in der Gemeindevertretersitzung, als es um die Rechnung für die Fahrzeugreparatur ging. Diese wurde zwar übernommen, aber in der Folge entzog der Bürgermeister dem Wehrführer das Vertrauen und gestattete ihm ab sofort keine Ausgaben mehr. Laut Paragraf 12 des Brandschutzgesetzes ist aber der Wehrführer für die Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft und der Ausrüstung einschließlich der Fahrzeuge verantwortlich. Das ist in Lübberstorf so nun nicht mehr zu gewährleisten“, stellte Krasemann fest.

Er erklärte, dass, wenn die Kündigung in Kraft tritt, Lübberstorf entweder eine Pflichtwehr mit Bürgern der Gemeinde einberufen oder sich eine Nachbargemeinde suchen muss, mit der sie einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Absicherung des Brandschutzes gegen Bezahlung sicherstellt. Denn dies ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde.

Bürgermeister: „Dann melden wir die Feuerwehr eben ab“

Bürgermeister Rainer Levetzow (parteilos), mit den Vorwürfen konfrontiert, schilderte seine Sicht auf die Dinge. Etwa zum Auslösen von Aufträgen: „Das ist in unserer Hauptsatzung geregelt. Als Bürgermeister muss ich vor dem Rechnungsprüfungsamt für jede Rechnung persönlich geradestehen.“ Er will mit den Gemeindevertretern, von denen zwei ebenfalls Mitglied in der Feuerwehr sind, über die Kündigungen beraten und prüfen, ob die Wehr noch einsatzfähig ist. „Wenn nicht, dann wird sie eben abgemeldet“, erklärte Levetzow. Es sei nach seiner Meinung ohnehin schwierig, Einsätze wochentags personell abzusichern, weil alle Feuerwehrleute auswärts arbeiten würden. Allerdings sei der Bürgermeister „guter Hoffnung, dass wir einen neuen Wehrführer finden“.

Von Kerstin Erz und Haike Werfel