Grevesmühlen

Glücklicher könnte er nicht sein, sagt Dennis Patynowski (31). Der Lübecker hat im Jahr 2020 seine große Liebe aus Klütz (Nordwestmecklenburg) geheiratet, ist im gleichen Jahr 30 Jahre alt und Papa einer kleinen Tochter geworden.

Außerdem begann er in einem privaten Abfallwirtschaftsunternehmen in Grevesmühlen zu arbeiten, in dem er als Einzelhandelskaufmann und damit Quereinsteiger eine regelrechte Blitzkarriere hinlegte. „Mein Schwiegervater arbeitet bei der GER und hat mir den Betrieb empfohlen.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vom Vertriebs- zum Betriebsleiter

Im März 2020 begann Patynowski als Vertriebsleiter und stellvertretender Niederlassungsleiter in Wismar. Ein Jahr später wechselte er als stellvertretender Betriebsleiter auf den Recyclinghof der Firma in Neu Degtow. Im März des kommenden Jahres wird er nun dort die Betriebsleitung übernehmen.

„Ich fühl mich wirklich wohl hier. Mit den Kollegen und privat. Die Nordwestmecklenburger sind besonders. Sie halten mehr zusammen, als ich es bisher kannte.“

Von Annett Meinke