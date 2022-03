Lübsee

Der Weg war nicht nur sehr gut ausgeleuchtet. Er versetzte die Besucher ins Staunen. Denn wunderschöne, farblich abgestimmte Lichtinstallationen führten sie in der Corona-Pandemie im Sommer 2020 in eine märchenhafte Welt. Lachen und Ablenkung bot das Open-Air-Kino hinter dem Friedhof an der Kirche in Lübsee. Im Sommer könnte es die lang ersehnte Wiederholung geben.

Der Mann für Licht- und Klangerlebnisse

„Der Termin steht mit dem 27. August bereits fest“, sagt Alexander Greve. Der 21-jährige Elektriker aus Grieben hatte dem Publikum vor zwei Jahren dieses besondere Spektakel geboten. Mitglieder des Freundeskreises der Kirche, in dem sich Greve engagiert, waren auf den jungen Mann zugekommen und hatten ihn gefragt, ob es eine Kino-Vorführung im Freien geben könnte. Sie wussten, dass er sich mit Tontechnik gut auskennt und vielleicht auch so eine Veranstaltung auf die Beine stellen könnte.

Ton- und Lichttechnik als Hobby

Greve überlegte nicht lange, sagte zu und bereitete alles für das Open-Air-Kino vor. „Aber aufgeregt war ich damals schon“, gibt er zu. Mit Kino-Veranstaltungen hatte der junge Mann, der im Nebenerwerb mit seiner Ton- und Lichttechnik Events mitgestaltet, bis dahin nichts zu tun gehabt. Es bedeutete Neuland für ihn, war aber eine Herausforderung, die er sehr gerne annahm. Greve besorgte sich Beamer und Leinwand, brachte dazu noch seine Musikanlage mit und zeigte den Film „Der Junge muss an die frische Luft“ von Hape Kerkeling.

Regen verhinderte Kino in 2021

2021 fiel das Open-Air-Kino in Lübsee dem Wetter zum Opfer. Einen Tag zuvor regnete es in Strömen, der Boden weichte auf, an die Aufführung war nicht zu denken. Aufgrund von Bauarbeiten war ein Ausweichen in die Kirche nicht möglich. Der geplante Film „Honig im Kopf“ mit Til Schweiger konnte nicht gezeigt werden.

Alexander Greve an seinem Mischpult für die Lichttechnik, die er auch für die farbigen Akzente an Bäumen in Lübsee einsetzte. Quelle: privat, Dirk Hoffmann

Alternative für Regenwetter diesmal vorhanden

Probleme ähnlicher Art schließt Alexander Greve für diesen Sommer aus. Da die Bauarbeiten im Gotteshaus sehr weit fortgeschritten sind und bis dahin voraussichtlich beendet werden, könnte bei widrigen Bedingungen der Filmabend dort stattfinden. Aber Freiluftveranstaltungen haben gerade in der warmen Jahreszeit ihre besonderen Reize, wie auch Greve findet. Insofern hofft der junge Mann, dass das Open-Air-Kino wie schon 2020 draußen steigt und für alle ein Erlebnis werden kann.

Erfahrung mit Schulmusicals gesammelt

Dazu würden dann auch wieder die beeindruckenden Lichtinstallationen gehören, die Greve mit viel Geduld und Geschick aufbaut. Sie tauchen Bäume, Wege, Teile der Kirche in märchenhaftes, farbiges Licht. Aber auch der Ton muss stimmen. Und da ist der Griebener ohnehin in seinem Element. Schon während der Schulzeit in Schönberg hatte er bei den Musicals mit seiner Anlage für den richtigen Sound und auch die Lichteffekte gesorgt. Es blieb eines seiner liebsten Hobbys.

Techniker bei der Kulturnacht

Mehrfach baute Alexander Greve danach unter anderem bei Proben für das Abba-Musical in der Sport- und Mehrzweckhalle am Ploggenseering in Grevesmühlen die Ton- und Lichttechnik auf, ein anderes Mal waren seine Fähigkeiten bei der Kulturnacht in der ehemaligen Kreisstadt gefragt. „Für den Aufbau brauche ich etwa einen Tag“, sagt Greve, der dann auch bei der Veranstaltung voll konzentriert sein muss. Zum einen steuert er am Mischpult per Hand das Licht, auf der anderen Seite sind auch Tonschwierigkeiten nie ganz auszuschließen. Glücklicherweise erlebte Greve das erst einmal. Das war 2019 in Kalbe. Bei einem Auftritt des Comedy-Doubles Herricht & Preil hängte sich das Mischpult komplett auf. Die Akteure Peter-Ulrich Greve und Torsten Renzow mussten ohne musikalische Begleitung ihre Rollen weiterspielen.

Ein eigenes Festival wäre toll

Lichtinstallationen in Lübsee Quelle: Alexander Greve

Greve hofft jetzt, dass bald wieder Musicals, kleine Dorffeste oder andere Veranstaltungen stattfinden können. Dann möchte er gerne wieder dabei sein, um sie mit seinen Licht- und Toninszenierungen noch lebendiger zu machen und das Publikum zu begeistern. Auch Filmvorführungen an anderen Orten kann er sich künftig gut vorstellen. In Lübsee ist der junge Mann in diesem Jahr übrigens nicht nur beim Open-Air-Kino zu erleben. Bei der Inszenierung „Licht in der Kirche“ am 5. November mit einem Orchester wird er ebenfalls für Licht und Ton sorgen. Und dann hat Greve noch einen Traum, den er sich irgendwann einmal erfüllen möchte: „Ein eigenes Festival. Das wäre toll.“

Wer Alexander Greve für Veranstaltungen engagieren möchte, kann ihm unter info@ltg-mv.de eine E-Mail schreiben.

Von Dirk Hoffmann