Lüdersdorf

Er gehört zu den dienstältesten Bürgermeistern in Mecklenburg-Vorpommern. Seit mittlerweile 20 Jahren ist Erhard Huzel (CDU) ehrenamtliches Oberhaupt der Gemeinde Lüdersdorf. Zum Jubiläum führte die OSTSEE-ZEITUNG ein Interview mit ihm.

OZ: Haben Sie vor 20 Jahren nach dem überraschenden Rücktritt ihrer Vorgängerin Sibylle Johannsen (SPD) lange überlegen müssen, die Rolle des Bürgermeisters zu übernehmen?

Huzel: Nein. Ich hatte bereits Erfahrung in der Gemeindevertretung und als Jurist konnte ich mir gut vorstellen, diese Aufgabe zu übernehmen.

OZ: Die Mehrarbeit neben Beruf und Familie bereitete Ihnen auch keine Probleme?

Huzel: Ich hatte ein persönliches Zeitmanagement. Dazu kamen die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und Mitstreitern in der Gemeindevertretung. So ließen sich die Termine, die ich nun mehr hatte, gut vereinbaren.

OZ: Gab es damals viele Baustellen in der Gemeinde?

Huzel: Ja, da waren einige. So lag zum Beispiel der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Herrnburg lange Zeit brach. Damit es weitergehen konnte, wurde ein Untersuchungsausschuss gegründet, wo ich den Vorsitz übernahm. Außerdem brauchten wir für die neue Kita in Herrnburg einen Betreiber und wurde eine Planänderung für das Wohngebiet Herrnburg-Nord notwendig, weil es dort eine große Nachfrage nach Einzelhausbebauungen gab. Und wo gegenüber vom Einkaufszentrum heute das Haus für Betreutes Wohnen steht, war ursprünglich eine Reihenhausbebauung geplant.

OZ: Vieles konzentriert sich auf Herrnburg. Das wurde und wird ja von Einwohnern der anderen Ortsteile der Gemeinde mitunter sehr kritisch gesehen, weil sie sich vernachlässigt fühlen. Wie sehen Sie das als Bürgermeister?

Huzel: Die Menschen wollten ihren ländlichen Charakter in den Orten behalten. Es war von ihnen nicht gewünscht, dass sich ein Ort größer entwickelt. Aber es hat auch in den südlichen Dörfern der Gemeinde einiges stattgefunden. Für die Feuerwehren wurde einiges getan. Auch wenn die Verfahren sehr lang geworden sind und es Geduld für die Vorhaben braucht. Da habe auch ich dazulernen müssen, aber der Aufwand lohnt sich.

OZ: Wo stießen Sie an Ihre Grenzen, was konnten Sie nicht wie gewünscht umsetzen?

Huzel: Die Auffahrt zur Autobahn wollten wir in der Verlängerung des Lüdersdorfer Kreisverkehrs haben. Das wurde von den zuständigen Behörden abgelehnt. Wir bekamen, auch wegen des sehr vielen Verkehrs, aber eine Erschließungsstraße. Mit dem Effekt, dass sie die Funktion für die Gewerbeflächen übernahm.

OZ: Wo hakt es jetzt aktuell in Ihrer Gemeinde bzw. was sind jetzt die wichtigsten Aufgaben?

Huzel: Zum einen geht es um den Zustand der Schulen und Kitas, die energetisch besser versorgt werden sollen. Außerdem müssen wir den Feuerwehrbedarfsplan umzusetzen. Dabei geht es auch um die Unterbringung der Kameraden. Hier sind wir auf einem guten Weg. Die Baugenehmigung für das Gerätehaus in Schattin liegt vor, für Palingen ist der Bauantrag eingereicht. Hier sind wir in Erwartung der Baugenehmigung.

OZ: Haben Sie noch weitere Ehrenämter als die des Bürgermeisters?

Huzel: Ich habe noch meine Kreistagstätigkeit und bin Mitglied des Amtsausschusses, was beides aber nicht so zeitintensiv wie die Aufgabe des Bürgermeisters ist. Es nützt mir auch, um Neues für meine Arbeit in der Gemeinde zu erfahren.

OZ: Und wenn Sie mal nicht als Gemeindeoberhaupt tätig sind, welchen Hobbys gehen Sei dann nach?

Huzel: Früher bin ich mit den Kindern oft beim Schwimmen gewesen. Fit zu bleiben, das ist mir nach wie vor wichtig. Ich mag die langen Spaziergänge in der Natur. Außerdem lese ich gerne Bücher, vor allem Krimis.

OZ: Hätten Sie bei der Amtsübernahme gedacht, dass Sie 20 Jahre später immer noch Bürgermeister sind?

Huzel: Das war für mich nicht vorstellbar. Aber es ist eine schöne Aufgabe, wo man auch etwas bewegen kann.

OZ: 2024 steht die nächste Kommunalwahl an. Kandidieren Sie dann ein weiteres Mal als Bürgermeister?

Huzel: Ja, ich möchte schon weitermachen.

Von Dirk Hoffmann