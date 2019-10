Auto gerät bei Lüdersdorf in Brand – Fahrer schwer verletzt

Herrnburg

Lichterloh in Flammen stand in der Nacht zu Montag ein Auto nach einem Unfall auf der Lüdersdorfer Umgehungsstraße. Der Fahrer wurde verletzt. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Herrnburg und des Rettungsdienstes kümmerten sich um den Mann. Sie leisteten Erste Hilfe und trugen ihn in einen Rettungswagen.

„Er konnte sich selbst aus dem brennenden Auto befreien“, berichtet der Herrnburger Wehrführer Oliver Boest. Im Einsatz waren gegen 2.30 Uhr auch die Freiwilligen Feuerwehren Lüdersdorf und Palingen.

Der Wagen steht in Flammen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Herrnburg

Die Herrnburger Feuerwehr berichtet: „Nach Ankunft am Einsatzort bestätigte sich das Einsatzstichwort des brennenden Pkws.“ Der Fahrer befand sich in der Nähe des Autos. Die Feuerwehr erläutert: „Parallel zur Versorgung des Patienten wurde die Brandbekämpfung vorgenommen. Mittels Schaumrohr konnte der eingesetzte Trupp unter Atemschutz den Brand schnell unter Kontrolle bringen und dann auch abschließend löschen.“ Nachdem die Feuerwehrleute ihre Aufgaben erledigt hatte, übergaben sie die Einsatzstelle an die Polizei und konnten zurück zu ihren Gerätehäusern fahren.

Von Jürgen Lenz