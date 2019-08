Wahrsow

Wie hoch soll künftig die Aufwandsentschädigung sein, die Kommunalpolitiker in der Gemeinde Lüdersdorf bekommen? Darüber berät die Gemeindevertretung in einer öffentlichen Sitzung, die am Dienstag, dem 27. August, um 19 Uhr in einem Raum der Sporthalle in Wahrsow beginnt. Anlass für die Debatte: eine neue Entschädigungsverordnung des Landes. Sie hebt alle bisherigen Höchstsätze um rund 20 Prozent an.

Allerdings bekommen derzeit nicht alle Kommunalpolitiker den Höchstsatz – auch nicht der Lüdersdorfer Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU), dem monatlich 1750 Euro zustehen. Diesen Betrag hat die Gemeindevertretung 2015 mit dem Beschluss der Hauptsatzung festgelegt. Er gilt unabhängig von der Person. Die neue Entschädigungsverordnung lässt für Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern einen Höchstsatz von 3000 Euro zu. Diesen Betrag enthält der Entwurf einer geänderten Hauptsatzung, über den jetzt die Gemeindevertretung entscheidet.

Vor der Debatte teilt die Wählergemeinschaft „Die Initiative“ mit: „Angesichts leerer Kassen und einer aktuellen Haushaltssperre von 120 000 Euro fragen sich die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde, ob es wirklich der gesetzlich erlaubte Höchstsatz sein muss.“ Nina Strugalla-D’Costa (Die Initiative) meint: „Auch eine Aufwandsentschädigung sollte der allgemeinen Lohnentwicklung und der Inflationsrate angepasst werden.“ Eine Erhöhung von 1750 auf 3000 Euro sei aber nicht in Ordnung. Die Gemeindevertreterin erläutert: „Mit öffentlichen Geldern sollte man sensibel umgehen.“

Von Jürgen Lenz