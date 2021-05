Lüdersdorf

Die Wählergruppe „Die Initiative“ in der Gemeinde Lüdersdorf setzt sich für den Bau neuer Radwege ein und möchte schnellstmöglich eine Arbeitsgruppe der Gemeinde dazu aufstellen. So soll die Kommune die Möglichkeit bekommen, Geld aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ zu erhalten. Für Mecklenburg-Vorpommern sind darin 25,7 Millionen Euro Fördermittel vorgesehen.

Radwegkonzept ist Bedingung

„Die Initiative“ reagiert auf den Auftritt des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) in Hamburg, wo er eine Verkehrswende für ganz Deutschland ankündigte. „Wir machen Deutschland zum Fahrradland“, hatte er in der Hansestadt gesagt. Für die Mitglieder der „Initiative“, die sich für ökologische und soziale Politik in der Gemeinde einsetzt, war das das Signal, ein Radwegekonzept für die Gemeinde Lüdersdorf zu erstellen. Das ist nämlich notwendig, um Fördermittel aus „Stadt und Land“ zu bekommen. Investitionen in den Radverkehr können dann bis zu 90 Prozent gefördert und Gemeinden beim Landkauf unterstützt werden.

Radwege in MV In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Bundesstraßen mit einer Gesamtlänge von 1 928 Kilometern, an denen auf 1 003 Kilometern (52 %) Radwege existieren. Die Landesstraßen haben insgesamt eine Länge von 3 378 Kilometern, an ihnen existieren auf 1 064 Kilometern (31,6 %) Radwege. An den Kreisstraßen mit einer Gesamtlänge von 4 126 Kilometern gibt es 591 Kilometer Radwege. Das entspricht 14,3 Prozent.

Fristen einhalten

„Um diese Fördermittel zu bekommen, müssen aber Fristen eingehalten werden“, sagt Petra Zacharias, Gemeindevertreterin der Initiative. Das gelte zum Beispiel für den Ausbau des sogenannten „Iron Curtain Trail“, eines Europäischen Fernradwegs, der auch entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze verläuft. Um Mittel aus dem Förderprogramm „Radnetz Deutschland“ für einen Ausbau zu bekommen, muss ein Antrag bis August eingereicht und ebenfalls ein Konzept erstellt werden. Auch dazu hat „Die Initiative“ einen Antrag im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Landschaftsplans gestellt.

Arbeitsgruppe oder Planungsbüro?

Im Landschaftsplan von 2004, den die Gemeinde überarbeiten will, gibt es schon ein Reit- und Radwegkonzept, das man aus Sicht der „Initiative“ ausbauen könnte. Dafür könnte entweder ein Planungsbüro engagiert werden oder es wäre möglich, eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung, Gemeindeorganen und Vertretern entsprechender Interessenverbände, wie zum Beispiel ADFC, zu bilden und die Bürger einzubinden. So eine Arbeitsgruppe würde vermutlich weniger Kosten für die Gemeinde verursachen.

Auch regionale Pläne für Radwege

Aus Karten des Regionalen Planungsverbands Westmecklenburg geht hervor, dass vor allem entlang der B 105 von Selmsdorf bis Grevesmühlen große Abschnitte von Radwegen fehlen. Das gilt ebenso für die Strecke von Herrnburg über Lüdersdorf, Schönberg, Menzendorf und Grieben bis nach Grevesmühlen. Diese beiden Strecken werden wie weitere als „Vorrangnetz Alltag“ beim Regionalen Planungsverband geführt. Zusätzlich wurden Strecken für ein „Basisnetz Alltag“ sowie für touristische Vorrang- und Basisnetze erarbeitet.

Jugendliche wollen mitreden

Bei der nächsten Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Lüdersdorf am Dienstag, dem 25. Mai, soll der Antrag der „Initiative“ zur Erstellung eines Radwegkonzepts besprochen werden. Dann ist auch die Überarbeitung des Landschaftsplans Thema der Sitzung. Das will auch eine Gruppe Jugendlicher aus der „Fridays-for-Future“-Bewegung nutzen und eine Aktion vor dem Sitzungssaal machen. Sie wollten bereits an einer Sitzung des Bauausschusses teilnehmen, was aber aufgrund der Raumgröße nicht möglich war. „Ihnen geht es vor allem darum, an Entscheidungen der Gemeinde beteiligt zu werden“, sagt Petra Zacharias, die Kontakt zu der Gruppe hat. Neben Verbesserungen für Radfahrer gehe es den Jugendlichen auch um Fragen wie diese, ob bei Wahrsow noch ein Industriepark entstehen soll oder besser ein ökologisches Gewerbegebiet geplant werden kann.

Von Malte Behnk