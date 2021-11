Wahrsow

Das Außengelände der Kita „Kleine Landmäuse“ in Wahrsow ist um einige Pflanzen reicher. Mit 500 Euro der Stiftung „Klima- und Umweltschutz MV“ wurden eine Kupferfelsenbirne, zwei Rote Haselnusssträucher und einige Pflanzen für eine Buchenhecke angeschafft. Die buddelte Erzieherin Claudia Ritschel jetzt mit den Mädchen und Jungen ein, während andere spielten oder mit der Praktikantin das Laub zusammenkehrten.

„Unsere Vorschulkinder haben vorher gemalt, was wir gerne pflanzen würden und auch wo die Pflanzen stehen sollen“, sagt Kita-Leiterin Melanie Nachtigall. So werden die Bäume und Büsche jetzt auch gepflanzt. „Die Hecke bildet später eine natürliche Abgrenzung auf dem Gelände“, so Nachtigall.

In der Kita Kleine Landmäuse in Wahrsow wurden ein Birnenbaum, Sträucher und eine Buchenhecke gepflanzt. Die Vorschulkinder hatten einen Plan gemalt. Quelle: Malte Behnk

Die meiste Arbeit beim Pflanzen hat Claudia Ritschel, die die Löcher aushebt und die Pflanzen mit den großen Ballen reinstellt. „Ich habe mich in der Gärtnerei Aeschlimann in Groß Grönau beraten lassen und sie haben auch erklärt, wie alles am besten eingepflanzt wird“, sagt sie. „Die Kupferfelsenbirne ist eine Zierbirne und sie bekommt ganz kleine Früchte, die man auch naschen kann.“ Schon im nächsten Herbst könnten also die ersten Früchte und Nüsse auf dem Kitagelände geerntet werden.

Die Kita in Trägerschaft des deutschen Roten Kreuzes ist mit 48 Kindern derzeit voll belegt. Auf dem Außengelände wird viel Wert auf Spielen in der Natur gelegt. So gibt es auch „Bausteine“ in Form von Holzstücken, Steinen und Ziegeln. Das Gelände ist groß genug, dass die zwölf Krippenkinder ungestört von den 36 älteren Mädchen und Jungen spielen können.

