Lüdersdorf: Neue Chancen für Häuslebauer und Feuerwehr

Schattin/Lüdersdorf

In der Gemeinde Lüdersdorf ist Bauland begehrt. Die politischen Vertreter der Kommune im Speckgürtel von Lübeck ebnen jetzt den Weg zu neuen Baugrundstücken in den Ortsteilen Lüdersdorf und Schattin.

Der Bebauungsplan „An der Mühlenstraße“ soll nach dem Willen der Gemeindevertreter die Voraussetzungen dafür schaffen, dass in einem kleinen Baugebiet südlich der Mühlenstraße in Lüdersdorf sieben Einfamilienhäuser errichtet werden dürfen. Dort besteht bisher kein Baurecht. Die Grundstücke sollen zwischen 683 und 863 Quadratmeter groß und über eine private Stichstraße erreichbar sein. Geplant ist das Baugebiet südlich der Wohnhäuser mit den Adressen Mühlenstraße 41–47.

Nach der Diskussion über den neuen Bebauungsplan stimmten zehn politische Vertreter der Gemeinde mit Ja, einer mit Nein. Zwei enthielten sich. Bereits in der Debatte des Bauausschusses forderte Petra Zacharias („Die Initiative“), im Bebauungsplan müsse ein ausreichender Abstand zwischen Häusern und Gärten und einem Entwässerungsgraben sichergestellt sein. Gemeindevertreter aus anderen Fraktionen entgegneten, das sei bereits gesetzlich geregelt.

Bürger dürfen mitreden

Wann Häuslebauer südlich der Mühlenstraße zum Zuge kommen, steht noch nicht fest. Bis dahin ist ein Bebauungsplanverfahren zu durchlaufen. Beraten dürfen nicht nur die Gemeindevertreter. Ein Planentwurf wird im Amt Schönberger Land öffentlich ausgelegt. Dann hat jeder die Gelegenheit, Anregungen und Bedenken geltend zu machen. Die Stellungnahmen werden dann den Gemeindevertretern vorgelegt.

Auf einer historischen Ansichtskarte ist oben rechts die Straßenecke in Schattin zu sehen, nahe der Wohnhäuser gebaut werden sollen. Quelle: Jürgen Lenz

Das Prozedere für Baugrundstücke nahe der Mühlenstraße wird sich aller Voraussicht nach bei Weitem nicht so lange hinziehen wie beim Bebauungsplan „Dorfplatz Schattin“. Den Aufstellungsbeschluss fassten die Gemeindevertreter bereits vor mehr als 20 Jahren am 25. Mai 1999. Zu Ende geführt wurde das Verfahren bis heute nicht. Der Bauausschussvorsitzende Frank Arnold ( CDU) erläutert: „Ein neuer Vorhabenträger ist in Erscheinung getreten.“ Ebenfalls geändert hat sich das Planungsziel für einen Teil des kleinen Baugebiets. Der 54-jährige Vorsitzende des Ausschusses erklärt: „Es ist der Wille aller Fraktionen, dass die Feuerwehr dort realisiert wird.“ Wie berichtet, plant die Gemeinde Lüdersdorf ein neues Gerätehaus und den Bau einer überfahrbaren Zisterne mit 100 Kubikmetern Löschwasser. Die Folge nach Auskunft des Amtes Schönberger Land: „Die bauplanungsrechtliche Vorbereitung des Standortes auch für das Gebäude der freiwilligen Feuerwehr und der Einordnung einer Löschwasserzisterne für den Ortsteil Schattin sind als Planungsziel hinzugetreten.“ Ebenfalls vorgesehen: das Anpflanzen von Bäumen und vier Baugrundstücke für Wohnhäuser. Ihre Gestaltung soll sich an Gebäuden in der Umgebung orientieren.

Geld für Löschwasserzisternen bewilligt

Die Löschwasserzisterne auf dem Dorfplatz von Schattin kann bald gebaut werden. Dafür haben die Gemeindevertreter eine überplanmäßige Ausgabe von 30 000 Euro bewilligt. Der Hintergrund: Anfang des Jahres hatten die Gemeindevertreter insgesamt 140 000 Euro für den Bau von unterirdischen Löschwasserzisternen in Schattin und Groß Neuleben in den Haushalt eingestellt. Das günstigste Gebot einer Firma belief sich am Ende jedoch auf 150 000 Euro – und das auch nur für die 100 Kubikmeter fassende Zisterne in Schattin. Hinzu kommen 20 000 Euro Planungskosten. Den Zuschlag haben die Gemeindevertreter jetzt erteilt. Die Arbeiten wurden an eine Firma in Nordwestmecklenburg vergeben.

Eine Reserve für Löschwasser: der Dorfteich in Lüdersdorf. Quelle: Jürgen Lenz

In der aktuellen Beschlussvorlage kündigte die Amtsverwaltung an: „Aufgrund der Kostenexplosion, die in der Größenordnung nicht erwartet wurde, kann nur eine Zisterne gebaut werden.“ Die Gemeindevertreter haben jetzt aber auch den Weg zum Bau einer Löschwasserzisterne in Groß Neuleben freigemacht. Sie beschlossen dafür eine überplanmäßige Ausgabe von bis zu 200 000 Euro. Der Lüdersdorfer Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU) sagt: „Ich bin froh, dass die Löschwassersituation verbessert wird.“ Das werde auch erreicht, indem der alte Dorfteich in Lüdersdorf zurzeit „als Reserve für Löschwasserentnahme“ entschlammt wird. Die Arbeiten würden außerdem dazu beitragen, dass Regenfluten im Teich zurückgehalten werden, anstatt sich auf nahegelegene Wohngrundstücke zu ergießen.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz