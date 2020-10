Lüdersdorf

Mit einem Warnstreik machen am Donnerstag ab 13 Uhr Beschäftigte des Backwarenherstellers Lieken in Lüdersdorf (Kreis Nordwestmecklenburg) für eine Erhöhung ihrer Löhne Druck. Derzeit stocken die Tarifverhandlungen in der ostdeutschen Brotindustrie, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) mit.

Der Arbeitgeberverband, in dem neben Lieken auch der Backwarenhersteller Harry-Brot vertreten ist, will nach Auslaufen des Tarifvertrages in den ersten sechs Monaten die Löhne nicht erhöhen. Danach sollen die Tarifentgelte um 2,3 Prozent steigen. Die Tarifverhandlungen wurden über den Sommer wegen der Corona-Einschränkungen ausgesetzt.

„Wir fordern eine Erhöhung der Entgelte um 6,2 Prozent, mindestens aber um 190 Euro im Monat. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 85 Euro steigen. Und wir wollen keine Verschiebung der Lohnerhöhungen. Die Arbeitgeberseite muss sich bewegen“, erklärt Dirk Himmelmann von der NGG. Die Arbeitgeber sollen verstehen, dass es den Beschäftigten ernst ist mit der Forderung nach einer angemessenen Lohnerhöhung.

Zweite Verhandlungsrunde am 28. Oktober

Am 28. Oktober findet der zweite Verhandlungstermin statt. Der Warnstreik bei Lieken Brot in Lüdersdorf reiht sich ein in weitere Streiks und Aktionen in der ostdeutschen Brotindustrie.

Lieken gehört zur tschechischen Agrofert-Gruppe und ist die Nummer zwei der deutschen Backwarenhersteller. Bekannte Markenprodukte sind Golden Toast und Lieken Urkorn. Harry-Brot GmbH ist der größte deutsche Backwarenhersteller mit zahlreichen Misch-, Vollkorn- und Toastbroten. In der ostdeutschen Brotindustrie sind von dem Tarifvertrag über 2500 Beschäftige erfasst.

Von OZ/acs