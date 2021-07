Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Ford Fiesta ST in Lüdersdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) gestohlen. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Morgen. Das Auto war 14 000 Euro wert und es handelte sich um eine Limited Edition mit Sonderausstattung. Die Polizei sucht Zeugen zur Tat.