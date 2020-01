Lüdersdorf: Verdruss mit dem Bus

Lüdersdorf

Margarethe Dörmer fährt des Öfteren zur Uniklinik in Lübeck, hat aber auch sonst immer wieder etwas in der Hansestadt zu erledigen. Bisher nahm sie den Bus und war damit sehr zufrieden. Die 78-Jährige bedauert: „Ich muss jetzt den Zug nehmen.“ Das ist für die Seniorin aus Lüdersdorf nicht nur fast dreimal so teuer, sondern dauert auch viel länger. Nun muss sie zuerst ein Ticket der Deutschen Bahn kaufen, dann in einen Bus des Stadtverkehrs Lübeck umsteigen und dort eine weitere Fahrkarte bezahlen.

Große Probleme in Ortsteilen ohne Bahnhof

Wie Margarethe Dörmer, sind auch andere Einwohner der Gemeinde Lüdersdorf davon betroffen, dass das Unternehmen Nahbus vier Touren der Linie 390 gestrichen hat. Noch größer sind die Probleme in den Ortsteilen ohne Bahnhof. Margarethe Dörner sagt, viele Einwohner der Gemeinde Lüdersdorf seien betroffen und: „Es werden immer mehr ältere Menschen, die auf den Bus angewiesen sind.“ Die Seniorin hofft, dass die Linie 390 bald wieder so fährt wie bisher.

Bernhard Strutz (BfL) sagt: „Da werden die Fahrstrecken einfach nach ,Gutsherrenart' kurzfristig gestrichen.“ Quelle: privat

Die Streichungen ärgern Bernhard Strutz, den Fraktionsvorsitzenden der Wählergemeinschaft „Bürger für Lüdersdorf“ (BfL). Er sagt, in anderen Städten, Landkreisen und Gemeinden werde im Zeitalter des Klimawandels dazu geraten, mit Bussen und Bahnen zu fahren. Der Lüdersdorfer Gemeindevertreter meint: „Im Landkreis Nordwestmecklenburg ist das scheinbar umgekehrt, da wird für die vom Schülerverkehr losgelöste Linie 390 viel zu wenig öffentlich geworben, um die Attraktivität zu erhöhen, und da werden die Fahrstrecken einfach nach ,Gutsherrenart' kurzfristig gestrichen.“

Die Nahbus GmbH hingegen erklärt: „Die Linie 390 wurde 2017 eingeführt, jedoch lagen die Fahrgastzahlen von Anfang an unter unseren Erwartungen.“ 2019 sei die Linie 390 so gut wie nicht genutzt worden. Nahbus erläutert: „Im Abschnitt zwischen Lüdersdorf und Lübeck lag die Anzahl der Beförderungsfälle bei 0 bis 0,5 pro Fahrt. Das heißt, einige der angebotenen Fahrten wurden überhaupt nicht nachgefragt und der Bus fuhr praktisch leer ohne Fahrgäste. Pro Tag waren es nur 1,2 Beförderungsfälle über alle Fahrten an einem Tag gerechnet.“

Nahbus erklärt: Kosten viel höher als Nutzen

Anhand dieser Zahlen sei erkennbar, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Weitem nicht gegeben war. Das Busunternehmen erklärt: „ Nahbus hat in Abstimmung mit dem Aufgabenträger, dem Landkreis Nordwestmecklenburg, eine Bewertung der Linie 390 vorgenommen und ist zu der Entscheidung gekommen, die Fahrten auf der Linie 390 teilweise einzustellen oder im Umfang zu reduzieren.“ Der Schülerverkehr ist von den Streichungen nicht betroffen.

Alternative: Anrufbus

Der Lüdersdorfer Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU) führte unlängst ein Gespräch mit der Nahbus GmbH über die Streichungen. Er bedauert, dass die Auslastung der Linie 390 deutlich geringer war als ursprünglich angenommen. Sein Bestreben sei, dass das Angebot wieder erweitert werde. Falls das nicht an allen Tagen zu erreichen sei, dann solle es an einigen geschehen. Ein Gedanke sei: Bürger wissen, an welchen Tagen der Bus fährt, stellen sich darauf ein und nutzen ihn.

Der ZOB in Lübeck ist eine Endhaltestelle der Buslinie 390. Quelle: Timon Ruge

Durch die Kürzungen bei der Buslinie 390 sind Einwohner der Gemeinde Lüdersdorf nicht völlig von einer Verbindung nach Lübeck abgeschnitten. Sie können nach Auskunft von Nahbus einen Anrufbus bestellen, der sie nach Schönberg bringt, um von dort aus mit der Linie 145 nach Selmsdorf fahren und dann weiter mit der Linie 335 nach Lübeck. Die Nahbus GmbH erklärt zudem, dass die Linie 5 des Stadtverkehrs Lübeck den Lüdersdorfer Ortsteil Herrnburg mit der Hansestadt verbindet.

Lüdersdorf will Kombiticket

Auf den Anrufbus weist auch der Lüdersdorfer Bürgermeister hin. Er sagt, dieses Angebot solle weiter bekannt gemacht werden. An Einwohner, die bisher für Fahrten der Linie 390 infrage kamen, werde ein Informationsblatt verteilt. Erhard Huzel bedauert allerdings, dass es kein Kombiticket gibt, das sowohl für Fahrten von Nahbus als auch für die des Stadtverkehrs Lübeck gilt. Der Lüdersdorfer Bürgermeister erklärt: „Von unserer Seite ist es stark betrieben und mit Argumenten belegt worden.“ Es habe Verhandlungen geben, aber: „Bisher leider ohne ein gutes Ergebnis.“

„Ich bleibe an dem Thema dran“, sagt Erhard Huzel (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Die BfL stellt am 28. Januar einen Antrag an die Gemeindevertretung: „Die Gemeinde Lüdersdorf reicht beim Landkreis Nordwestmecklenburg und beim Verkehrsbetrieb Nahbus GmbH Beschwerde gegen die Taktstreichung der Line 390 Boltenhagen-Lübeck ein, fordert die Beibehaltung der Linie 390, wie sie bisher in 2019 veröffentlicht, und führt mit allen Beteiligten zielführende Gespräche, die den straßengebundenen ÖPNV flächendeckend im Grundzentrum Lüdersdorf aufrecht erhalten.“

Die Nahbus GmbH teilte auf Anfrage mit, sie habe vor den Streichungen versucht, Kontakt mit der Gemeinde Lüdersdorf aufzunehmen. Die Kommune könne sich gerne für Gespräche direkt an Nahbus oder an den Landkreis Nordwestmecklenburg wenden. Das hat Erhard Huzel getan. Er kündigt an: „Ich bleibe an dem Thema dran.“ Weitere Gespräche würden folgen. Der Lüdersdorfer Bürgermeister sagt: „Ich bin der Hoffnung, dass sich etwas bewegen lässt.“

