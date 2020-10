Lüdersdorf: Warnstreik in Großbäckerei

Lüdersdorf

In der Lüdersdorfer Großbäckerei Lieken haben Beschäftigte am Donnerstagnachmittag die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) hatte zu dem Warnstreik aufgerufen.

Er begann zum Schichtwechsel um 13 Uhr und dauerte rund drei Stunden. 80 Mitarbeiter beteiligten sich an dem Warnstreik. „Die Produktion steht weitgehend still, soweit es zu verantworten ist“, erläuterte Rüdiger Adena bei einer Kundgebung vor dem Werkstor. Der 53-Jährige ist Mitglied der Tarifkommission der Gewerkschaft und Vorsitzender des Betriebsrates im Liken-Werk Lüdersdorf.

Er erklärte am Donnerstag: „Nach 30 Jahren darf es kein Ost und West mehr bei der Bezahlung geben.“ Die Mitarbeiter von Lieken in Lüdersdorf seien für Lohngerechtigkeit. Die Aktion war nach Rüdiger Adenas Auskunft der erste Warnstreik in der Großbäckerei.

Gewerkschaft: „Es soll ein erster Weckruf sein“

Dirk Himmelmann, Geschäftsführer des NGG-Bereichs Lübeck, sagt: „Es soll ein erster Weckruf sein.“ Die Gewerkschaft könne dem bisherigen Angebot des Arbeitgeberverbands nicht folgen. Ein Grund, den Dirk Himmelmann für die Forderungen der Gewerkschaft im Bereich Brotindustrie Ost angibt: „Die Lohnunterschiede zwischen Ost und West sind groß.“

Die Gewerkschaft verlangt eine Erhöhung der Löhne und Gehälter im Bereich Brotindustrie Ost um 6,2 Prozent, mindestens aber 190 Euro mehr im Monat. Laufzeit des neuen Tarifvertrags: zwölf Monate.

Der bisherige Tarifvertrag ist vor fünf Monaten ausgelaufen. Die Tarifverhandlungen wurden über den Sommer wegen der Corona-Einschränkungen ausgesetzt.

Die Arbeitgeber bieten eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,3 Prozent ab November. Dirk Himmelmann sagt: „Wir können diesem Angebot nicht folgen.“ Am 29. Oktober treffen sich Vertreter der Gewerkschaft und der Unternehmen zu neuen Verhandlungen. Dirk Himmelmann betont: „Die Arbeitgeberseite muss sich bewegen.“

Von Lieken war am Donnerstag keine Stellungnahme zu bekommen. Das Unternehmen antwortete auf eine Anfrage nicht.

Weitere Streik in ostdeutscher Brotindustrie

Nach Angaben der Gewerkschaft reiht sich der Warnstreik in Lüdersdorf in eine Reihe weiterer Streiks und Aktionen in der ostdeutschen Brotindustrie ein. Das Tarifgebiet Ost sei stark von den Backwarenherstellern Lieken und Harry-Brot dominiert, heißt es vonseiten der Gewerkschaft. 2500 Beschäftigte in der ostdeutschen Brotindustrie seien von dem Tarifvertrag betroffen.

Bereits im Sommer wurden Werke des Unternehmens Lieken in mehreren Bundesländern bestreikt. Auch dort forderte die Gewerkschaft höhere Löhne und Gehälter. In der vorigen Woche gab es einen Warnstreik in einem Tochterunternehmen von Lieken nahe Leipzig.

Lüdersdorf ist einer von sieben Produktionsstandorten des Unternehmens. Lieken betreibt auch Werke in Essen, Lünen ( Nordrhein-Westfalen), Günzburg ( Bayern), Brehna ( Sachsen), Bietigheim-Bissingen ( Baden-Württemberg) und Crailsheim (ebenfalls Baden-Württemberg). 2006 eröffnete das Düsseldorfer Unternehmen Kamps die Großbäckerei im Gewerbegebiet Lüdersdorf. Damit verbunden war das Aus für die Werke in Hamburg Vierlande und Meddewade bei Bad Oldesloe.

Lieken ist zweitgrößter Produzent in der Backwarenbranche

Die Lieken-Gruppe ist einer der führenden Hersteller für Brot- und Backwaren in Deutschland. Sie beliefert unter eigenen Produktnamen den Lebensmitteleinzelhandel, produziert aber auch für andere Handelsmarken und Aufbackstationen.

Das Unternehmen gehört seit 2013 zur tschechischen Agrofert-Gruppe. Es ist die Nummer zwei der deutschen Backwarenhersteller. Bekannte Markenprodukte sind Golden Toast und Lieken Urkorn. Größter Backwarenhersteller in Deutschland ist Harry-Brot.

