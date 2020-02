Wahrsow

“Die Einsätze konnten wir immer erfolgreich abschließen“, blickte Lüdersdorfs Ortswehrführer Stefan Borowski am Sonnabend bei der Jahreshauptversammlung im neuen Feuerwehrgerätehaus in Wahrsow auf 2019 zurück. Die Blauröcke waren zu 18 Brand- und 13 Hilfeleistungseinsätzen sowie einem Übungseinsatz gerufen worden.

Wie zeitintensiv und aufwendig die ehrenamtliche Arbeit der 20 aktiven Kameradinnen und Kameraden ist, wurde in dem von Borowski verlesenen Jahresbericht deutlich. 1033 Stunden leisteten die Einsatzkräfte ab. Allein bei 706 dieser Stunden ging es um Aus- und Weiterbildungen sowie Übungen. So waren unter anderem mehrere Lehrgänge auf Amts- und Kreisebene mit erfolgreichem Abschluss besucht worden und nahmen die neun Pressluftatemträger 2019 im Feuerwehrtechnikzentrum in Warin wieder an der jährlichen Belastungsübung teil.

Erstmals hatte es im Oktober bei der Großbäckerei Lieken eine von allen fünf Ortswehren Lüdersdorf, Schattin, Herrnburg, Palingen und Boitin Restorf gemeinsam durchgeführte Übung gegeben. Das war nach Darstellung des Gemeindewehrführers Thomas Nifkiffa neben dem Zusammenspiel bei Einsätzen auch für das Kennenlernen der fast 120 Aktiven untereinander wichtig. Deshalb soll es in diesem Jahr wieder eine solche gemeinschaftliche Übung geben. Ort und Zeitpunkt stehen noch nicht fest.

Nicht nur die Erwachsenen in den Reihen der Lüdersdorfer Ortswehr waren 2019 sehr aktiv. Ähnlich war es beim Nachwuchs. „Wir haben im letzten Jahr wieder jeden zweiten Freitag genutzt, um uns mit dem Thema Feuerwehr und Brandschutz weiter zu stärken“, las Keven Soll aus dem Jahresbericht der Jugendfeuerwehr vor. Der 13-Jährige ist einer von acht Mitgliedern, die 2019 die Berufsfeuerwehr in Schlutup besuchten, am Kinder- und Jugendfeuerwehrtag des Amtes Schönberger Land in Grieben teilnahmen und im November beim 6. Fit for Fire-Tag in der Schönberger Palmberghalle ganz schön ins Schwitzen kamen. Die Arbeit im Team macht Keven besonders viel Spaß. Deshalb ist er gerne bei der von Alexander Wustrow geleiteten Jugendfeuerwehr dabei, die im vergangenen Jahr 503 Stunden in Dienst und Ausbildung steckte.

Sogar eine Kinderfeuerwehr gibt es seit dem vergangenen Jahr innerhalb der Ortswehr. Der Zulauf an Nachwuchs war immer größer geworden, sodass die Bildung einer solchen Wehr nach Aussage von Wehrführer Stefan Borowski Sinn machte. Geleitet werden die acht Kinder von Andreas Cordts. Auch sie wurden mit einigen Vorgängen und Aufgaben der Feuerwehr bereits vertraut gemacht. So lernten sie zum Beispiel die häufigsten Feuerwehrknoten kennen und zeigten ihnen die anderen Kameraden, wie ein Löschbaum entsteht. Sportlicher Höhepunkt war für sie der beim Amtsjugendfeuerwehrtag in Grieben erreichte 1. Platz.

„Ich kann mich auf die Wehren der Gemeinde verlassen“, erklärte Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU), der damit auch die Lüdersdorfer Ortswehr einschloss und deren Arbeit ausdrücklich lobte. Als Gemeindeoberhaupt nahm er bei der Jahreshauptversammlung die Ernennung von Jörg Schröder und Florian Schaper zum Feuerwehrmannanwärter, Marko Schachtschneider zum Oberfeuerwehrmann und Frank Bachmann zum Hauptfeuerwehrmann vor. Der 50-jährige Bachmann ist auch Vorsitzender des 2019 gegründeten Fördervereins der Lüdersdorfer Ortswehr. Ihm gehören derzeit 31 Mitglieder an. „Sie kommen aus den Reihen der Feuerwehr, aber auch andere Menschen aus der Bevölkerung engagieren sich hier“, so Bachmann. Ein Förderverein ist in seinen Augen wichtig, um noch mehr bewegen zu können und die Feuerwehr bei der Beschaffung von Kleidung, Arbeitsgeräten und anderen Dingen zu unterstützen.

Ein besonderes Lob gab es an dem Abend für Ramona Morgenroth. Ortswehrführer Stefan Borowski bedankte sich bei der 34-Jährigen dafür, dass sie in der Vergangenheit zusammen mit anderen Frauen Feste und Feierlichkeiten so gut vorbereitete, die jetzt die Kameradinnen und Kameraden in Eigenregie organisieren und durchführen. Zu feiern gibt es auch 2020 einiges bei der Lüdersdorfer Ortswehr. Höhepunkt dürfte die ursprünglich schon für 2019 ins Auge gefasste Einweihung des neu gebauten Feuerwehrgerätehauses in Wahrsow sein. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des gewünschten Inventars kam es dann zu Verzögerungen. Der genaue Termin steht zwar noch nicht fest. „Aber eine Einweihungsfeier soll es auf jeden Fall geben“, so Bürgermeister Erhard Huzel.

Von Dirk Hoffmann