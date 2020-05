Klütz

Am kleinen Bahnhof in Klütz wird bald wieder Leben einkehren. Am 30. Mai nimmt die Schmalspurbahn „Lütt Kaffeebrenner“ wieder den Betrieb auf. Die für Pfingsten eigentlich geplante Dampflokfahrt findet nicht statt. Aber auch mit der Diesellok ist die Fahrt durch die Landschaft des Klützer Winkels ein schönes Erlebnis.

Fahrten seit 2014

Seit 2014 fährt der „Lütt Kaffeebrenner“ auf dem Gleis mit 600 Millimeter Spurweite. Die Strecke ist sechs Kilometer lang und die Fahrt dauert knapp eine Stunde. Die Passagiere können in offenen und geschlossenen Wagen fahren. Um 11, 12.30 und 14 Uhr fahren die Züge am Klützer Bahnhof ab. Dessen Gebäude stehen unter Denkmalschutz und wurden liebevoll saniert.

Anzeige

Fahrkarten kosten für Erwachsene 10 Euro und für Kinder bis 12 Jahre 5 Euro. Aktuelle Informationen zum Fahrplan gibt es auf der Internetseite www.stiftung-deutsche-kleinbahnen.de.

Weitere OZ+ Artikel

Von Malte Behnk