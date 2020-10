Lützow/Vellahn/Lübtheen

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen noch unbekannten Tankbetrüger. Der Mann soll am 19. April dieses Jahres in Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit einem grünen Audi Kraftstoff im Wert von mehr als 100 Euro getankt haben. Aber anstatt zu bezahlen, ist er geflüchtet. Eine Überwachungskamera hat alles aufgezeichnet.

In diesem Zusammenhang vermutet die Polizei eine Verbindung zu ähnlichen Fällen im Frühjahr in Vellahn und Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim), bei denen ebenfalls ein grüner Audi betankt wurde und der Fahrer anschließend geflüchtet war. In allen Fällen waren falsche Kennzeichen an dem Pkw angebracht.

Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach dem Mann

Die Polizei fahndet nach diesem Tankbetrüger Quelle: Polizei

Der Tatverdächtige, der augenscheinlich ca. 35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur ist, stammt vermutlich aus der Region Westmecklenburg.

Die Kriminalpolizei (Tel. 038725/ 500) ermittelt in allen Fällen wegen Betruges und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen, zum Pkw oder dem Verdächtigen.

Von OZ