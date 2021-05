Luisenhof: Wo Kunst und gute Küche aufeinandertreffen

Einer der besten Hausmannsküchen in der Region, gibt es in der Gaststätte Luisenhof in Mallentin an der B 105 zwischen Grevesmühlen und Dassow. Aber dort gibt es noch mehr zu erleben beziehungsweise zu sehen. Die Holzskulpturen von Sven Eggers machen das Areal rund um die Gaststätte zu einem ganz besonderen Ausflugsziel.