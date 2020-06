Rehna

Ein abgesagtes Rennen, seit Wochen kein Training und trotzdem viel Zuversicht. Im Interview spricht der Vorsitzende des MC Rehna, Torsten Gumz, über die vergangenen Wochen, das Highlight der Saison am 12. September und über Schwierigkeiten des Endurosports.

In den vergangenen Jahren sind bei vielen Enduroveranstaltungen – außer bei „Rund um Rehna“ - immer weniger Fahrer an den Start gegangen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Torsten Gumz Quelle: Maik Freitag

Torsten Gumz: Bei unseren Rennen sind die Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren tatsächlich wieder gestiegen. Der Endurosport ist recht kostenintensiv und sehr zeitaufwendig. Enduro ist für die Fahrer teurer als Motocross. Es werden ein Motorrad mit Straßenzulassung und ein Führerschein benötigt. Einen Motorradführerschein zum Beispiel macht heute nicht mehr jeder Jugendliche.

Der MC Rehna plant am 12. September einen Lauf um die Deutsche Meisterschaft. Glauben Sie daran, dass das Rennen durchgeführt wird?

Im vergangenen Jahr haben wir kurzfristig die Möglichkeit erhalten, die Internationale Deutsche Enduro-Meisterschaft nach Rehna zu holen. Nach kurzer Überlegung waren sich alle Leute im Verein einig, diese Herausforderung anzunehmen. Und was soll ich sagen, es war ein voller Erfolg. Wir haben von den Fahrern, den Verantwortlichen vom Deutschen Motorsport Bund und vom ADAC Hansa viel Lob für unsere Veranstaltung bekommen. Deshalb kam die Anfrage, ob wir 2020 wieder eine Deutsche Meisterschaft durchführen können. Diese Veranstaltung ist für den 12. September geplant und ich bin auch optimistisch, dass wir sie auch durchführen können. Es wäre dann die Auftaktveranstaltung der Deutschen Meisterschaft in diesem Jahr.

Was bedeutet so ein Rennen mit den besten Endurofahrern aus ganz Deutschland für den MC Rehna?

Es ist für uns eine große Anerkennung, dass wir so eine Veranstaltung durchführen dürfen. Es bedeutet aber auch eine Menge Arbeit und man lässt auch sehr viele Nerven in der Vorbereitung. Finanziell ist so ein Event für uns als Veranstalter nicht attraktiv, aber es ist es trotzdem wert. Unsere Mitglieder wollen alles daran setzen, um diese Deutsche Meisterschaft durchführen zu können und die Stadt Rehna und auch das Bundesland Mecklenburg Vorpommern würdig zu vertreten. Lob und Anerkennung für eine gute Veranstaltung und zufriedene Fahrer zählen im Sport manchmal mehr als Geld.

Im nächsten Jahr steht ein besonderer Geburtstag für den Verein an – der MC Rehna wird 50. Jahre.

Mit einem Raupenbagger wurde die Cross-Strecke in Rehna wieder hergerichtet. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalsport-WIS

Wir feiern das mit der Enduroveranstaltung „Rund um Rehna“. Sie hat mittlerweile eine große Tradition und ist deutschlandweit bekannt. Angefangen als Lauf zur Bezirksmeisterschaft Schwerin wurde es nach der Wende eine Veranstaltung zur Landesmeisterschaft MV, später kam der ADAC Enduro-Cup hinzu.

Ende April sollte in Gletzow eigentlich ein Motocrossrennen zur Landesmeisterschaft stattfinden. Was bedeutet die Absage für den Verein?

So eine Absage tut natürlich weh, es gab aber keine andere Möglichkeit. Natürlich haben wir dadurch auch erhebliche finanzielle Einbußen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir diese und kommende Hürden irgendwie nehmen, ohne zu Fall zu kommen. Nach einem Tief folgt idealerweise immer ein Hoch.

Inwieweit beeinflusst die Corona Pandemie den Verein?

Der MC Rehna ist, wie auch alle anderen Vereine, sportlich und finanziell von der Corona-Pandemie betroffen. Aus sportlicher Sicht musste die geplante Motocrossveranstaltung zur Landesmeisterschaft abgesagt werden. Über Wochen konnte auch kein Training durchgeführt werden. Das ist erst seit wenigen Tagen wieder möglich. Dadurch hatten wir erhebliche finanzielle Einbußen. Zurzeit kehrt wieder etwas mehr Normalität in den Alltag unseres Vereins. Unterstützung und Informationen über Regeln, die wir einhalten müssen, bekommen wir von unserem Dachverband, dem ADAC Hansa e.V, dem Landesmotorsportfachverband sowie dem Landessportbund MV.

Wie steht es um den Nachwuchs beim MC Rehna?

Wir haben eine sehr große Jugendgruppe (34 Jungen und Mädchen) beim MC Rehna, die gemeinsam viel trainiert und auch schon teilweise regelmäßig bei Rennen an den Start geht. Ich glaube, dass die Kinder und Jugendlichen im Moment sehr heiß aufs Motorradfahren sind, auch wenn vermutlich andere Herausforderungen wie Schule, Freunde und Familie treffen im Vordergrund stehen. Der Verein wird auch nach dieser schwierigen Zeit versuchen, so weiter zu machen wie vorher. Wir haben fünf lizenzierte Trainer im Verein und jede Menge motivierte Eltern und Mitglieder, die den Kindern wieder ein Lachen ins Gesicht zaubern wollen.

Wie sieht es mit der Unterstützung von Sponsoren aus?

Unsere Sponsoren halten glücklicherweise weiterhin zu unserem Verein, wofür ich mich sehr bedanken möchte. Ich hoffe, dass auch sie alle die Krise überstehen und uns weiterhin die Treue halten. Denn ohne die Sponsoren wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Stadt aus?

Einer der erfolgreichsten Motocrossfahrer des Landes: Marvin Baier (MC Rehna) Quelle: Archiv

Das Miteinander zwischen MC Rehna und der Stadt ist sehr lobenswert. Dank unseres Ehrenpräsidenten Heinrich Teegen ist über die Jahre eine gute Zusammenarbeit entstanden. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der MC Rehna schon seit über 50 Jahren besteht und wir Rehna im Sport deutschlandweit und darüber hinaus gut vertreten haben und das auch weiterhin machen wollen.

Der MC Rehna hat 250 Mitglieder, von denen ca. die Hälfte aktiv Motorsport betreibt. Wer sind die größten Hoffnungsträger des Vereins?

Wir haben vom Kreismeister bis zum Ex-Europameister alles vertreten und ich habe Angst, dass ich jemanden vergesse zu erwähnen. Für mich sind alles Hoffnungsträger, denn alle geben ihr Bestes. In diesem Sinne hoffe ich, dass alle gesund bleiben und wir unseren Sport bald wieder ganz normal ausführen können. Glücklich bin ich darüber, dass wir selbst in der Corona-Zeit neue Mitglieder verbuchen konnten.

Von Steffen Oldörp