Andrea Hübner (46) ist unheilbar an Krebs erkrankt. Trotzdem macht sie sich für die stark, die dringend Hilfe brauchen: notleidende Tiere. In Retelsdorf bei Schönberg ( Nordwestmecklenburg) unweit der mecklenburgischen Ostseeküste hat Andrea Hübner einen Gnadenhof aufgebaut. Hier dürfen Hunde, Katzen, Schweine und Kühe sorgenfrei leben und alt werden. Doch das Glück ist in Gefahr. Aufgrund ihrer Leukämie kommt Andrea Hübner regelmäßig an ihre körperlichen Grenzen. Nun bekommt die Tierretterin Hilfe – von Ralf Seeger, Star der TV-Doku-Soap „Harte Hunde“.

Andrea Hübner ist überwältigt, als sie erfährt, dass ihr Hof zum Drehort werden soll. „Es war ein kleiner Schock, als der Anruf kam“, erzählt die Mecklenburgerin und lacht. Der erste Schreck macht schnell Glücksgefühlen Platz. Die hat Andrea Hübner Freunden zu verdanken. „Sie haben mich heimlich für die Sendung angemeldet. Ich kannte die Show gar nicht, denn ich hab’ keinen Fernseher.“

Dann geht alles ruckzuck: Zwei Wochen nach gesagtem Telefonat fahren Ralf Steeger und sein „Harte Hunde“-Team auf dem Mecklenburger Tierschutzhof vor. Sie kommen gerade recht, denn hier wartet reichlich Arbeit auf sie.

Steeger und seine Helfer – coronabedingt nicht so zahlreich wie gewohnt – müssen als Baumeister ran, und zwar schnell. Der Stall der Kälbchen ist akut einsturzgefährdet und das Futterlager fängt an, zu schimmeln. Wenn nicht schnell etwas passiert, muss sich Andrea Hübner von einigen ihrer Tiere trennen. Unvorstellbar für die Tierschützerin, schließlich hat sie ihren Gnadenhof aufgebaut, um Kühe zu retten.

Hunde, Kühe und Co.: Auf ihrem Hof in Retelsdorf kümmert sich Andrea Hübner um rund 70 Tiere. Quelle: TVNOW/ DOCMA TV/ Christine Neumann

Nachdem sie vor zwei Jahren von Schleswig-Holstein nach MV gezogen ist, habe sie in der Nachbarschaft Gebrüll gehört, das ihr durch Mark und Bein ging. „Ein Milchbauer wollte Kälber nach Holland bringen lassen.“ Andrea Hübner fackelt nicht lang. Um den Kühen den langen Transport zu ersparen, baut sie ihnen eine Koppel und holt sie zu sich auf den Hof. Längst sind die Kälber in guter Gesellschaft: Hunde, Katzen, Ziegen und Schweine – rund 70 Tieren bietet Andrea Hübner heute ein Zuhause.

Ihre Vierbeiner versorgt sie meist allein, hat nur am Wochenende Hilfe von Freunden. Zeit für Sanierungsarbeiten auf dem Hof bleibt da nicht. Dabei sind die dringend nötig: Die Tenne in der maroden Scheune soll in eine besondere Begegnungsstätte verwandelt werden. Seit vielen Jahren setzt sich Andrea Hübner mit ihrem Verein „Emils Glücksfelle“ für Problem- und Straßenhunde ein, resozialisiert die Vierbeiner und vermittelt sie an neue Besitzer. In der neuen Tenne sollen sich Hund und Mensch annähern können. Ralf Seeger und seine Mitstreiter machen’s möglich.

Außerdem wollen die „Harten Hunde“ die Sau rauslassen. Vor Monaten hat Andrea Hübner drei Ferkel vor der Schlachtung gerettet. Inzwischen sind die Tiere zu groß für den provisorischen Stall, in dem sie bislang gelebt haben. Ein offenes Gehege muss her. Die Ferkel haben Schwein: Ralf Seeger und die „Harten Hunde“ bauen ihnen einen artgerechten Auslauf. Für Seeger ein Herzensprojekt. „Er ist totaler Schweine-Fan“, verrät Andrea Hübner.

Harte Hund auf Kuschelkurs

Seeger war früher als Profisportler im Kickboxen und Freefight bekannt. Heute begeistert er seine Fans als Schauspieler und Model, ist als Coach und Stuntman gefragt, gibt im In- und Ausland Kampfsport-Seminare. Um so mehr weiß Andrea Hübner zu schätzen, dass Seeger sich Zeit nimmt, um ihren Hof zu retten. Er und seine Mitstreiter hätten bei Wind und Wetter gebaggert, gestrichen und geschweißt. „Nicht nur, weil die Kameras mitliefen, sondern weil sie für meine Tiere etwas Gutes bewirken wollten. Ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber ihr Einsatz hat mich sehr berührt.“

Markus „Popeye“ Bugger ist Ersatzpapa für Kälbchen Hajo und muss mehrmals am Tag Fläschchen geben. Quelle: VOXNOW

Ralf Seeger und seine Freunde sind muskelbepackt und am ganzen Körper tätowiert, haben eine Vergangenheit als Knastinsasse, Boxer oder Fremdenlegionär. Inzwischen aber sind sie ganz handzahm. Das zeigte sich auch in den Baupausen auf Andrea Hübners Gnadenhof. Wenn Bagger und Co. ruhen, gehen die Männer auf Kuschelkurs: Um Andrea Hübner zu entlasten, kümmern sich die „Harten Hunde“ in jeder freien Minute um das Wohl der Tiere. Ralf Seeger entwurmt die Ziegen, Markus „Popeye“ Bugger übernimmt als Ersatzpapa das tägliche Fläschchengeben für Kälbchen Hajo. Tierisch süße Szenen.

Die TV-Show, für die bereits im Sommer in Retelsdorf gedreht wurde, zeigt auch sehr bewegende Schicksale. Wie das von Welpe Flo. Der Herdenschutzhund kommt aus einem Kettenlager in Bulgarien. Ihm wurden Ohren und Schwanz abgeschnitten. Andrea Hübner hat ihn gerettet und bei sich aufgenommen. Doch während der Dreharbeiten wird Flo plötzlich krank, schwebt in Lebensgefahr. Mit hohem Fieber kommt er in die Tierklinik und die Tierschützerin, Ralf Seeger und das ganze Team hoffen, dass er die Nacht übersteht. Ob sich die Hoffnung erfüllt, erfahren TV-Gucker am 2. Januar 2021 um 19.10 Uhr. Dann strahlt Vox zum Start der neuen Staffel von „Harte Hunde“ die in MV gedrehte Folge aus.

Tierschützer willkommen Andrea Hübner und ihr Verein „Emils Glücksfelle“ sind weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Willkommen sind Geld- und Sachspenden, aber auch Menschen, die ehrenamtlich als Arbeitskraft auf dem Gnadenhof mit anpacken oder eine Tierpatenschaft übernehmen. Wer helfen möchte, kann sich telefonisch unter 0157 / 34 95 22 52 oder per Mail an info@gluecksfelle.eu melden. Außerdem wird derzeit eine Homepage für den Verein aufgebaut: www.gluecksfelle.de.

Von Antje Bernstein