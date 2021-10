Anders als Schleswig-Holstein hält Mecklenburg-Vorpommern an der Maskenpflicht an Schulen fest, solange die Corona-Ampel auf Gelb zeigt. Das belastet finanziell vor allem Alleinerziehende und bedürftige Familien. Sie können sich nicht so viele Masken leisten, wie für ihre Kinder eigentlich nötig sind. Jetzt will der Kreis gegensteuern.